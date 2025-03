Migratie: Oostenrijk wil ‘pauzeknop’ induwen voor gezinshereniging

Oostenrijk gaat de gezinshereniging voor migranten tijdelijk stopzetten. Dat heeft de nieuwe centrumrechtse regering woensdag bekendgemaakt. Het is de bedoeling om de maatregel zo snel mogelijk te laten goedkeuren door het parlement.

In 2023 en 2024 kwamen in totaal 18.000 mensen via gezinshereniging naar Oostenrijk, onder wie 13.000 kinderen of minderjarigen, meldt kanselier Christian Stocker. ‘Gezien dat aantal is het duidelijk dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen en voorlopig de pauzeknop moeten induwen’, zo klinkt het. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Gerhard Karner leidt het aantal nieuwkomers tot grote druk op huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs.

De immigratie via gezinshereniging is sinds een jaar nochtans stevig aan het dalen in Oostenrijk, onder meer als gevolg van strengere controles en DNA-vergelijkingen. In februari 2024 waren er iets minder dan 1.000 mensen geregistreerd, in februari 2025 nog maar zestig.

Maar het is belangrijk dat die trend op langere termijn wordt veiliggesteld, beklemtoont Karner. In Oostenrijk is begin deze maand een nieuwe regering aangetreden. De coalitie bestaat uit het christendemocratische ÖVP, de sociaaldemocratische SPÖ en het liberale NEOS.