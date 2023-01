Oostelijke EU-landen lijden onder goedkope Oekraïense graaninvoer

Goedkoop graan uit Oekraïne veroorzaakt steeds meer problemen voor de oostelijke lidstaten van de Europese Unie. In een gezamenlijke brief klagen de landen dat hun landbouwsector lijdt onder de handel met Oekraïne, die is vergemakkelijkt sinds de inval door Rusland.

Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Polen, Roemenië en Slovakije trekken samen aan de alarmbel. Hun boeren zien hoe hun producten steeds meer plaats moeten maken voor goedkope Oekraïense concurrentie. Volgens de cijfers is de invoer van maïs uit Oekraïne naar de buurlanden van de EU tussen januari en november 2022 namelijk gestegen van enkele duizenden ton tot enkele miljoenen ton.

Om te voorkomen dat grote hoeveelheden graan uit Oekraïne door de oorlog verloren zouden gaan voor de wereldmarkt, heeft de EU zogenaamde solidariteitsbanen gecreëerd en zo de transportroutes en grenscontroles voor producten uit het Oost-Europese land vergemakkelijkt. Nu blijkt echter dat grote delen daarvan de wereldmarkt niet bereiken, maar wel binnenlandse producten van nationale markten verdringen, bijvoorbeeld als goedkoop veevoer, luidt het.

Maandag zitten de landbouwministers van alle EU-lidstaten in Brussel samen om zich te buigen over de gevolgen van de oorlog en mogelijke oplossingen. ‘Het is belangrijk dat de uitbreiding van de solidariteitsbanen van de EU niet verslapt’, zegt een woordvoerder van het Duitse federale landbouwministerie. ‘Zodat het Oekraïense graan uiteindelijk aankomt waar de solidariteitsbanen eindigen: in de havens van de EU voor verder vervoer naar de landen van bestemming.’

De zes EU-staten zeggen in hun brief dat zij bereid zijn Oekraïne in de landbouwsector te blijven steunen als dit geen negatieve gevolgen heeft voor hun eigen markten. Daarbovenop vinden zij dat de getroffen binnenlandse landbouwers compensatie moeten krijgen. Voor de Russische aanval leverden Rusland en Oekraïne samen ongeveer 34 procent van de tarwe voor de wereldmarkten