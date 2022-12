Ook Marokko betrokken bij omkoopschandaal in Europees Parlement

Ook Marokko blijkt betrokken te zijn geweest bij de mogelijke omkoping van Europese Parlementsleden. Dat schrijven De Morgen en De Standaard woensdag. In gerechtelijke documenten, waarover eerder ook al Politico berichtte, is te lezen dat ook Marokko in het vizier van het gerecht is gekomen.

Oud-Europarlementslid Pier Antonio Panzeri wordt ervan verdacht ‘politiek te interveniëren met leden van het Europees Parlement in het voordeel van Qatar en Marokko, tegen betaling’. Onderzoeksrechter Michel Claise bezorgde overleveringsverzoeken aan Italië voor de 38-jarige dochter van Panzeri en zijn 67-jarige vrouw.

Zij waren op de hoogte van Panzeri’s zaken, blijkt uit de documenten die De Morgen kon inkijken. Meer nog, het gerecht denkt dat zijn echtgenote af en toe orders gaf aan Panzeri over hoe het geld moest worden besteed. In tegenstelling tot in het Qatar-verhaal zijn in het Marokkaanse luik van het onderzoek nog geen bewijzen van betaling gevonden.

Panzeri’s echtgenote M.C. had de prijzen voor een vakantie tijdens het kerstverlof opgezocht en ‘100.000 euro voor de vakantie zoals vorig jaar’, dat zou dit jaar niet lukken. Volgens het onderzoek zei ze haar echtgenoot ook dat hij een bankrekening in België moest openen. Dat ze het zelf over ‘combines’ had als ze sprak over zijn zaken, toont dat ze wist dat het niet koosjer was.

Moeder en dochter zouden zelf ook hebben deelgenomen aan ‘het transport van “giften”‘. Uit telefoontaps blijkt dat Panzeri’s dochter opmerkingen maakte over deze ‘giften’, die haar blijkbaar ten goede kwamen. Het is niet duidelijk of het dan over fysieke geschenken gaat of betalingen. Volgens het overleveringsverzoek zijn ze afkomstig van de Marokkaanse ambassadeur in Polen, Abderrahim Atmoun.

Aan de basis van het gerechtelijk onderzoek ligt een verslag van de inlichtingendiensten waarin in de eerste plaats sprake was van Marokko, en niet van Qatar, weet De Standaard. Volgens La Republicca beslist de Italiaanse rechtbank volgende week over de overlevering van Panzeri’s vrouw en dochter aan België.