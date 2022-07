‘Ook Liz Truss kandidaat-opvolger voor Johnson’

Minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss zou kandidaat-opvolger zijn voor Boris Johnson, die donderdag ontslag nam als voorzitter van de Conservatieve Partij. Dat schrijven de Britse media. Zaterdag maakten ook al minister van Transport Grant Shapps en minister van Financiën Nadhim Zahawi hun kandidatuur bekend. Truss zou volgens The Independent maandag officieel haar kandidatuur lanceren en opkomen voor ‘klassieke conservatieve principes’. Haar naam circuleerde al even als mogelijke kandidaat.

Ook voormalig minister van Volksgezondheid Sajid Javid en voormalig minister van Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt hebben zich kandidaat gesteld om Boris Johnson op te volgen. Dat schrijft The Telegraph zaterdagavond. In aparte interviews met de krant hebben ze beloofd de vennootschapsbelasting te verlagen.

Javid legde dinsdagavond zijn functie als minister neer en gaf daarmee het startsein voor een hele reeks andere vertrekken bij de conservatieven. Hij legde uit niet langer vertrouwen te hebben in premier Johnson, na een reeks schandalen rond de Britse overheid. In zijn brief op Twitter zei hij dat het duidelijk is “dat de situatie niet zal veranderen onder uw leiderschap en u heeft daardoor ook mijn vertrouwen verloren”. Uiteindelijk nam Johnson donderdag ontslag als voorzitter van de Conservatieve Partij.

Johnson blijft wel premier tot er een opvolger is. Met Javid en Hunt erbij zijn al negen Tories kandidaat om de nieuwe partijvoorzitter en dus ook de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk te worden. Eerder stelden naast minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss, minister van Financiën Nadhim Zahawi, minister van Transport Grant Shapps, ex-minister van Financiën Rishi Sunak, parlementslid Tom Tugendhat, procureur-generaal Suella Braverman en voormalig onderminister van Gelijke Kansen Kemi Badenoch zich al kandidaat.