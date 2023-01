‘Ook in vergelijking met andere Europese grootsteden slaat Brussel een slecht figuur’

Op talrijke vlakken scoort de Brusselse metropool slechter dan de meeste andere Europese metropolen, schrijft senior writer Ewald Pironet.



We weten het, er zijn grote regionale verschillen als we naar de tabellen van de Belgische economie kijken. Eén voorbeeld: de werkloosheidsgraad in België bedraagt 5,7 procent, in Vlaanderen is dat 3,6 procent, Wallonië 8 procent en Brussel 11,3 procent. Vaak komt Brussel als slechtste uit de statistieken. Terecht wordt dan opgeworpen dat je Brussel niet zomaar met Vlaanderen en Wallonië kunt vergelijken omdat het een grootstad is en grootsteden overal te kampen hebben met bijzondere problemen.

Daarom zouden de economische prestaties van Brussel beter vergeleken worden met de resultaten van andere grootsteden. En precies dat hebben Patrick Bisciari en Sarah El Joueidi van de Nationale Bank van België gedaan. Zij vergeleken Brussel met 35 andere Europese metropolen waaronder Amsterdam, Parijs, Milaan en Warschau. Hoe brengt Brussel het er dan vanaf?

Zuid-Europese grootsteden zoals Rome, Lissabon en Athene doen het nóg slechter dan Brussel qua werkloosheid.

De Brusselse metropool is een middenmoter als het gaat over economische groei per inwoner en moet een kopgroep met Parijs, Lyon, Amsterdam, Rotterdam, Luxemburg, München en de Scandinavische hoofdsteden laten voorgaan. Maar er is wel een groot verschil tussen enerzijds de kern van de Brusselse metropool, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en de rand (gebaseerd op de pendelstromen zijn dat in deze studie de provincies Vlaams- en Waals-Brabant, het arrondissement Aalst en de arrondissementen Ath en Soignies). Terwijl de groei in de kern onder het gemiddelde lag, was die in de rand hoger dan bij de koplopers.

Op talrijke vlakken scoort de Brusselse metropool slechter dan de meeste andere Europese metropolen. Zo ligt de werkloosheidsgraad van de Brusselse metropool duidelijk hoger dan het gemiddelde van de 35 Europese metropolen. Al doen Zuid-Europese grootsteden zoals Rome, Lissabon en Athene het nóg slechter qua werkloosheid.

De Brusselse metropool presteert ook relatief zwak als het gaat over de toegang tot internet en telt meer volwassenen die het secundair onderwijs niet hebben afgerond. Brussel gaat bijna het zwaarst van alle Europese grootsteden gebukt onder verkeersfiles. Er werden in Brussel het afgelopen jaar ook meer mensen beroofd of aangerand dan in veel andere grootsteden, en de inwoners hebben minder vertrouwen in de lokale politie. Tot slot is de administratie in Brussel minder efficiënt en heerst er meer corruptie.

Niet alleen in vergelijking met Vlaanderen en Wallonië, maar ook als gekeken wordt naar 35 Europese metropolen blijkt Brussel ondermaats te presteren.