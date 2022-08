Ook in Nederland moeten asielzoekers buiten slapen

Net als in België heerst er ook in Nederland een asielcrisis. De afgelopen dagen moesten door de grote drukte vaak honderden mensen buiten slapen aan het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel, in de provincie Groningen.

In de nacht van vrijdag op zaterdag moesten ongeveer 250 asielzoekers buiten slapen, in de nacht van donderdag op vrijdag waren er het zelfs zo’n 300, een record. Ook zaterdagavond moeten mensen de nacht buiten doorbrengen, maar COA, het Nederlandse orgaan voor de opvang van asielzoekers, kon niet zeggen hoeveel precies.

De politie houdt er toezicht in de buurt van het aanmeldcentrum en mag ook preventief fouilleren. De bedoeling is volgens de gemeente Westerwolde dat kwetsbare personen zoals vrouwen en kinderen, maar ook personeel van COA, beschermd worden.

De asielopvang zit ook in Nederland overvol. Mensen voor wie de procedure is afgelopen en bescherming genieten, kunnen vaak niet doorstromen door de oververhitte huizenmarkt.

Ook in België is er een hoge instroom en is het opvangnetwerk verzadigd, de asielcrisis duurt volgens Vluchtelingenwerk Vlaanderen al sinds oktober. Dagelijks vormen zich wachtrijen aan het Klein Kasteeltje in Brussel, waar asielzoekers zich moeten aanmelden. Vrouwen en kinderen krijgen voorrang, waardoor alleenstaande mannen soms weken moeten wachten alvorens ze terechtkunnen in een opvanglocatie.