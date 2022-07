Ondanks strenger asielbeleid stijgt aantal bootmigranten naar VK

Ondanks het nieuwe Britse asielbeleid zijn in juni meer dan 3.000 mensen in bootjes illegaal het Kanaal overgestoken naar Groot-Brittannië. Het Britse persbureau PA meldde vrijdag dat het aantal bootmigranten in juni volgens officiële cijfers op 3.136 lag, hoger dan de andere maanden van dit jaar.

In totaal kwamen dit jaar al ongeveer 12.700 mensen in kleine boten naar Groot-Brittannië, meer dan het dubbele van dezelfde periode vorig jaar.

Het asielpact dat de regering in Londen met Rwanda sloot, had tot nog toe niet het verhoopte afschrikkingseffect. De overeenkomst die in april met het Oost-Afrikaanse land gesloten werd, bepaalt dat mensen die illegaal naar Groot-Brittannië reizen, geen toegang tot de asielprocedure krijgen. In de plaats daarvan worden de migranten, van om het even welke nationaliteit, naar Rwanda gestuurd om daar asiel aan te vragen. In een terugkeer is niet voorzien.

Een eerste vlucht met asielzoekers werd half juni voorlopig tegengehouden door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.