Olaf Scholz: ‘Duitse steun aan Oekraïne is erfenis van 8 mei’

Duits bondskanselier Olaf Scholz heeft de historische verantwoordelijkheid van Duitsland benadrukt bij het steunen van Oekraïne na de invasie door Rusland.

Dat deed hij zondag tijdens een televisietoespraak ter gelegenheid van de 77e verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa op 8 mei 1945.

‘We hebben een centrale les geleerd uit de catastrofale geschiedenis van ons land tussen 1933 en 1945’, zei Scholz. ‘Nooit meer oorlog. Nooit meer genocide. Nooit meer tirannie.’ In de huidige situatie kan dat alleen maar betekenen: ‘Wij verdedigen gerechtigheid en vrijheid – aan de kant van wie aangevallen wordt. Wij steunen Oekraïne in de strijd tegen de agressor.’

Scholz beklemtoonde dat hij er diep van overtuigd is dat de Russische president Vladimir Poetin de oorlog niet zal winnen. ‘Vrijheid en veiligheid zullen zegevieren, net als vrijheid en veiligheid 77 jaar geleden zegevierden over onvrijheid, geweld en dictatuur.’ Daaraan deelnemen naar het beste vermogen van Duitsland betekent vandaag ‘nooit meer. Dat is de erfenis van 8 mei.