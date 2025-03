‘Oekraïne is de frontlinie van ons vrij, democratisch Europa’

‘Om onze toekomst, en die van Europa, van onze kinderen en kleinkinderen veilig te stellen, moeten we drie concrete stappen zetten’, schrijft Groen-voorzitter Bart Dhondt. ‘Oekraïense mannen en vrouwen die vandaag vechten voor hun vrijheid, verdedigen niet alleen hun eigen land, maar ook de fundamentele waarden waarop onze Unie is gebouwd.’

Op een paar weken tijd is Trump erin geslaagd om het verenigde democratische Westen te grave te dragen. Amerika trok zich terug uit het klimaatakkoord van Parijs, en de Wereldgezondheidsorganisatie. Trump lanceert het ene na het andere handelstarief, spreekt openlijk over het annexeren van andere landen en vertrappelt, met zijn visie voor Gaza, de mensenrechten.

Dit bleek allemaal nog klein bier naast de vernedering die de Oekraïense president Zelensky afgelopen vrijdag, onder toeziend oog van de wereld, moest ondergaan in het Trumpiaanse Oval Office. Vrijdag 28 februari 2025 zal de geschiedenis ingaan als de dag waarop Trump de banden tussen de VS en de EU opblies.

Laat dit ook de dag zijn waarop Europa inzag dat de agenda van Trump en zijn bondgenoot Poetin het tegenovergestelde is van wat Europa vertegenwoordigt: democratie, vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Oekraïne is vandaag de frontlijn van het Europese project. Oekraïense mannen en vrouwen die vandaag vechten voor hun vrijheid, verdedigen niet alleen hun eigen land, maar ook de fundamentele waarden waarop onze Unie is gebouwd.

Om onze toekomst, en die van Europa, van onze kinderen en kleinkinderen veilig te stellen, moeten we drie concrete stappen zetten.

Eendrachtig naar een Europese Defensie Unie. Europa heeft 179 verschillende wapensystemen, de VS slechts 33. Zo zijn er 15 verschillende types tanks in de EU en slechts één in de VS. Die versnippering is een zwakte en maakt alles een pak duurder. Een Europese Defensie Unie koopt structureel gezamenlijk materieel aan, voert gezamenlijke operaties uit en verdedigt ons continent. Door de krachten te bundelen, een gezamenlijke investeringsstrategie te bepalen, zal elke euro die naar defensie gaat effectief bijdragen tot onze veiligheid. Eendracht maakt macht, met andere woorden.

Europese begrotingsregels die ons beter maken. Als defensie-investeringen buiten de begroting mogen vallen – wat nu terecht besproken wordt – dan moet dat ook gelden voor klimaatinvesteringen en ontwikkelingssamenwerking. Want wat heeft het voor zin om Oekraïne te verdedigen als we ondertussen onze planeet niet verdedigen tegen de klimaatverstoring en haar desastreuze gevolgen? Of als we door het negeren van problemen in ontwikkelingslanden nieuwe conflicten creëren? Een veilig Europa is een Europa dat niet alleen haar grenzen, maar ook haar toekomst beschermt.

Europese obligaties die financieel ademruimte geven. Net zoals tijdens de coronapandemie, toen we samen 800 miljard mobiliseerden voor herstel, moeten we nu Eurobonds uitgeven voor veiligheid, energie-onafhankelijkheid en sociale bescherming. Dit is geen schuldenverhoging, maar een investering in onze strategische autonomie. Zo maken we de nodige miljarden vrij om Europa klaar te stomen voor een betere toekomst en Oekraïne in staat stelt zich te verdedigen en herop te bouwen.

Een Europa dat op haar eigen benen staat en haar burgers beschermt. Een Europa dat zich beschermt tegen de extreemrechtse agressie aan haar grenzen, én binnen haar eigen grenzen. Dat betekent vandaag investeren in defensie. Het betekent ook investeren in ons Europees samenlevingsmodel. Vandaag blind snijden in ons sociaal vangnet is brandstof voor extreemrechtse en populistische partijen. Het betekent ook dat Europa haar burgers beschermt tegen de ontwrichting die de klimaatverstoring met zich meebrengt, én het versnellen van de energietransitie die ons onafhankelijk maakt van fossiele brandstoffen uit autoritaire regimes.

Oekraïne verdedigen is ons vrije, democratische Europa verdedigen. Europa verdedigen betekent investeren in wat ons sterk maakt en ons definieert: onze samenwerking, onze waarden en onze toekomst. Als Groenen zullen wij voorop blijven lopen voor een sterker en beter Europa. Een duurzaam veiligheidsbeleid meer vraagt dan alleen tanks en vliegtuigen. Het vraagt sterke relaties met democratische landen wereldwijd en een consequent respect voor het internationaal recht.

Er is geen ruimte voor vertwijfeling. Twijfelen doet de EU al te veel en te lang. Als Europeanen weten we waar de extreemrechtse waanzin toe kan leiden. Laten we daarom vandaag kiezen voor Europese daadkracht en samenwerking. Want alleen samen zullen we onze toekomst en dat van wie na ons komt veiligstellen.