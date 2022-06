Oekraïne en Moldavië krijgen statuut kandidaat-lidstaat EU

Oekraïne en Moldavië mogen zich voortaan kandidaat-lidstaat van de Europese Unie noemen. De Europese leiders hebben de twee landen dat statuut donderdagavond toegekend. Georgië krijgt een duidelijk ‘Europees perspectief’.

De Luxemburgse eerste minister Xavier Bettel meldde het nieuws omstreeks 20.15 uur als eerste, meteen gevolgd door Europese Raadsvoorzitter Charles Michel. ‘Akkoord. #EUCO heeft net beslist om Oekraïne en Moldavië het statuut van EU-kandidaat-lid toe te kennen’, schreef Michel. De Europese president sprak van een historisch moment. ‘Vandaag is een cruciale stap op jullie pad naar de EU’, luidde het. ‘Onze toekomst is samen.’

