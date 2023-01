Europa Oekraïense politie ontdekte al 25 folterkampen in bevrijde regio Charkiv

(Archiefbeeld) Een Oekraïense militair staat bij een kamer in een politiebureau dat volgens hem door Russische soldaten is gebruikt als martelkamer in de stad Izium, onlangs bevrijd door de Oekraïense strijdkrachten, in de regio Charkiv in Oekraïne op 18 september 2022. © Reuters