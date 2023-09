Noodtoestand in Lampedusa: 5.000 migranten op één dag

Het gemeentebestuur van het Italiaanse eiland Lampedusa in de Middellandse Zee heeft de noodtoestand uitgeroepen na de komst van duizenden nieuwe bootmigranten.

Dat maakte burgemeester Filippo Mannino woensdagavond bekend, zo meldde het persbureau Ansa.

De burgemeester vraagt meer steun voor het eiland, dat onder ‘zware druk’ staat. De burgers van Lampedusa zijn wanhopig. ‘Elkeen heeft op zijn manier migranten geholpen die hulp nodig hadden, maar nu is het echt tijd om een structurele oplossing te zoeken’, zei Mannino. Het was niet meteen duidelijk welke concrete effecten de afkondiging van de noodtoestand heeft.

Sinds maandag zijn duizenden bootmigranten op het eiland tussen Sicilië en Noord-Afrika toegestroomd. Alleen al dinsdag kwamen meer dan 5.000 mensen aan, zo bleek uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Rome. De rechtse regering van Italië besliste in april al een noodtoestand voor het hele land in te stellen wegens de grote migratiestroom over de Middellandse Zee.

Het aanmeldkamp voor migranten op Lampedusa heeft plaats voor zowat 400 mensen en zit overvol. Momenteel bevinden zich bijna 6.800 migranten op het eiland, dat op 190 kilometer van de Tunesische kuststad Sfax ligt.

Aan de haven namen de spanningen woensdagnamiddag toe. Honderden migranten probeerden volgens mediaberichten de haven te verlaten en door versperringen te breken. Op videobeelden was te zien hoe de politie de mensen terugdrong.