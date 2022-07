Nigeriaanse migrant doodgeslagen in Italië – niemand kwam tussenbeide

In Civitanova Marche, een stad aan de Italiaanse Adriatische kust, is een Nigeriaanse man van 39 jaar bij klaarlichte dag aangevallen en doodgeslagen door een 32-jarige man.

Dat maakte de politie zaterdag op een persconferentie bekend.

Italië reageert geschokt, met name omdat niemand tussenbeide kwam om het slachtoffer te helpen.

De Nigeriaan, Alika Ogorchukwu, verkocht spullen op straat, zoals veel migranten in het zuiden van Europa. Vrijdagnamiddag werd hij op de grond gegooid en verschillende malen geslagen. Zijn aanvaller ging ook met zijn mobiele telefoon aan de haal. De feiten gebeurden midden in een drukke winkelstraat in het centrum van het kustplaatsje, bij klaarlichte dag.

Online circuleren er beelden van de aanval, waarop ook stemmen in de achtergrond te horen zijn die oproepen om het geweld te stoppen. Maar het feit dat niemand tussenbeide kwam, schokt heel wat Italianen. Sommigen menen dat de aanval anders zou gelopen zijn, mocht het slachtoffer wit zijn geweest.

Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat het gaat om een racistische aanval. Het slachtoffer zou de vriendin van de aanvaller hebben aangesproken, met ‘Bella, wil je zakdoekjes kopen of geef je me een euro?’ Volgens The Guardian reageerde de aanvaller woedend op deze vraag, hij greep de kruk waarmee Ogorchukwu zich verplaatste, en gebruikte ze om de Nigeriaan te slaan.

De regio Marche waar de feiten zich afspeelden, is van plan om zich burgerlijke partij te stellen als het tot een proces komt.

Zaterdag betoogden honderden in Civitanova Marche tegen de gewelddaad.