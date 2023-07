Nieuwe hittegolf op komst in Griekenland

In grote delen van Griekenland is het kwik zondag weer onder de 40 graden gezakt, nadat er de voorbije dagen extreme temperaturen waren gemeten. In hoofdstad Athene zou het rond de middag ongeveer 36 graden worden. Zaterdag werd een recordtemperatuur van 44,2 graden gemeten op het eiland Kreta.

Meteorologen waarschuwen dat er niettemin een nieuwe hittegolf zit aan te komen. ‘Vanaf woensdag zal de temperatuur weer omhooggaan’, zei een meteoroloog op de publieke radio. Het zou tot 44 graden worden in Athene. Als gevolg van de extreme droogte en de wind is het risico op bosbranden extreem hoog, klinkt het bij de hulpdiensten.

Zondag zullen veel archeologische bezienswaardigheden gesloten zijn voor de derde dag op rij tussen 11.30 en 17.30 uur. De Akropolis in Athene was zaterdag gesloten voor toeristen vanwege de ondraaglijke hitte op de berg. Er is niet alleen het directe zonlicht, maar ook de hitte die van de stenen en het marmer komt.

In Italië worden er dinsdag recordtemperaturen verwacht. Intussen stijgen de temperaturen er wel. Voor zestien steden werd code rood afgekondigd als gevolg van de hittegolf, waaronder Bologna, Firenze en Rome. In de schaduw zou het er 36 à 36 graden worden, maar de gevoelstemperatuur nadert de 40 graden. Op het eiland Sardinië kan dinsdag het kwik stijgen boven de 48,8 graden, de hoogste temperatuur die ooit in Europa gemeten werd, op 11 augustus 2021.