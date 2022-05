Nieuwe Franse regering vrijdag gevormd

De samenstelling van de nieuwe Franse regering van president Emmanuel Macron wordt vrijdagmiddag naar buiten gebracht, zo heeft het Elysée laten weten. Deze week is al bekendgemaakt dat de 61-jarige politica Elisabeth Borne premier wordt. Ze is de eerste vrouw op deze post sinds Edith Cresson begin jaren negentig korte tijd eerste minister was onder president François Mitterrand.

Borne was lange tijd een politica die nauwe banden had met de linkse Parti Socialiste, maar ze sloot zich in 2017 aan bij Macrons nieuwe beweging La République en marche, onlangs omgedoopt tot Renaissance. Ze heeft sindsdien ministersposten bekleed, inclusief de moeilijke portefeuille Transport. Franse media verwachtten dat Borne sneller haar regeringsploeg zou voorstellen, maar ze zei deze week dat ze de tijd neemt om een goede ploeg te vormen.

De president heeft grote invloed op de samenstelling en is in het Franse stelsel ook voorzitter van de ministerraad, maar de premier voert de regering aan. Macron is in mei herkozen als president. Hij versloeg in de tweede stemronde zijn rechts-populistische uitdager Marine Le Pen. In Frankrijk zijn de volgende parlementsverkiezingen op 12 en 19 juni.