Nek-aan-nekrace tussen rechts en links in Zweedse verkiezingen

De nek-aan-nekrace om de meerderheid bij de Zweedse parlementsverkiezingen is gekanteld in het voordeel van het rechtse blok van Ulf Kristersson, de leider van de liberaal-conservatieve Moderaterna (Gematigden).

In dat blok zit ook het rechts-populistische partij Sverigedemokraterna (Zweden Democraten) van Jimmie Åkesson, die strenge maatregelen willen tegen migratie en asielzoekers en tegen criminaliteit.

Met drie kwart van de stemmen geteld, heeft het rechtse blok een bijzonder nipte voorsprong op het linkse blok rond de sociaal-democratische premier Magdalena Andersson. Rechts staat volgens de recentste tellingen op 175 zetels, tegen 174 voor het linkse blok.

De exitpolls van de Zweedse tv-zenders SVT en TV4 voorspelden eerder een nipte overwinning voor het linkse blok met 175 tegen 174 voor rechts.

Het zou kunnen dat de definitieve uitslag pas tegen woensdag of zo bekend is. Omdat de marge zo klein is, kunnen poststemmen en stemmen die in het buitenland werden uitgebracht, een verschil maken.