Negen doden bij schietpartij in Servische basisschool

In een basisschool in de Servische hoofdstad Belgrado, heeft een tiener woensdag het vuur geopend op medeleerlingen en personeel. Daarbij zijn volgens het Servische ministerie van Binnenlandse Zaken negen mensen gedood.

Het gaat naar verluidt om acht schoolkinderen en een bewakingsagent. Daarnaast raakten ook zes andere scholieren en een leerkracht gewond.

Eerder berichtte de staatszender RTS, onder aanhaling van dezelfde bron, nog over acht doden. De dader, een leerling van de school die geboren is in 2009, werd inmiddels opgepakt, meldde het ministerie. Over zijn motief is voorlopig niets bekend.

De tiener zou het wapen van zijn vader hebben gebruikt. De politie en hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse na de melding over een schietpartij in de school in het centrum van Belgrado. De omgeving van de school werd afgezet en de ministers van Onderwijs Branko Ruzic en van Volksgezondheid Danica Grujicic zakten naar de plaats van het drama af.