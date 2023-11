Nederlandse regeringsvorming: Pieter Omtzigt niet klaar om met Geert Wilders in zee te gaan

NSC, de partij van Pieter Omtzigt, is nog niet klaar om te onderhandelen over de vorming van een nieuwe Nederlandse regering. Omtzigt heeft die boodschap woensdag overgebracht aan verkenner Ronald Plasterk, zo deelde hij na afloop van dat gesprek mee aan de Nederlandse media.

Omtzigt ziet nog steeds belemmeringen voor een coalitie met de extreemrechtse PVV van Geert Wilders, onder meer op het gebied van de rechtsstaat. Hij wil daarom dat er informateurs worden benoemd ‘die langs de lijnen van de inhoud gaan verkennen welke oplossingen de partijen willen voor de maatschappelijke problemen’, zo wordt Omtzigt geciteerd door de Nederlandse omroep NOS. Hoe dat precies moet verlopen, werd niet duidelijk.

Omtzigt heeft verkenner Plasterk wel een brief overhandigd waarin hij meer duidelijkheid brengt over het standpunt van NSC. Hij heeft de brief ook gedeeld op X, het vroegere Twitter.

‘Wij vinden het van belang dat de PVV eerst ondubbelzinnig aangeeft welke omstreden punten uit haar verkiezingsprogramma niet langer actueel zijn’, schrijft de NSC-leider in zijn brief. Met andere woorden: Omtzigt wil weten wat er straks gebeurt met enkele omstreden standpunten die de ‘milder’ geworden Geert Wilders naar eigen zeggen ‘in de ijskast’ heeft geplaatst.

‘Het verkiezingsprogramma van de PVV bevat standpunten die naar ons oordeel in strijd zijn met de grondwet’, schrijft Omtzigt. ‘Wij hebben in de afgelopen maanden consequent uitgesproken dat wij geen concessies doen aan deze principes. Hier trekken wij een harde grens.’

(Lees verder onder de preview)

Gedoogsteun van VVD

Omtzigt ziet ook ‘politiek-inhoudelijk veel obstakels om met de PVV tot overeenstemming te komen’. Hij noemt specifiek de steun aan Oekraïne en het op orde houden van de overheidsfinanciën. NSC verwerpt bovendien ‘speculaties over een Nexit’.

De NSC-leiders stelt nu voor om twee informateurs aan te stellen, die bij alle partijen een beeld opmaken van ‘prioriteiten, beleidsvoorkeuren en mogelijke meerderheden per thema’, waarna naar oplossingen kan worden gezocht.

Eerder op woensdag leek de meest logische optie nog een minderheidsregering van PVV, NSC en de BoerBurgerbeweging BBB met (gedoog)steun van de liberale VVD. Dilan Yeşilgöz van VVD houdt vol dat ze niet in een regering wil stappen, maar een centrumrechtse coalitie wel wil steunen.