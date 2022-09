Nederlandse regering en energiebedrijven akkoord over prijsplafond, zeggen ingewijden

De Nederlandse regering en de energiebedrijven zijn het eens geworden over een prijsplafond voor energie tot eind 2023. Dat melden ingewijden na berichtgeving van de openbare omroep NOS. De maatregel zal gelden vanaf 1 januari, maar in de praktijk gaat de energierekening al op 1 november omlaag.

Met het prijsplafond is tussen de 6 miljard en 10 miljard euro gemoeid. Een flink deel hiervan wordt opgehaald door de verlenging van de verlaging van de energiebelasting volgend jaar te schrappen. Dat levert 5,4 miljard euro op. De coalitiepartijen worden maandagavond nog bijgepraat door minister van Financiën Sigrid Kaag.

Er komt ook nog een noodfonds voor mensen die in betalingsproblemen komen, zoals eerder aangekondigd. Daar reserveert de regering 50 miljoen euro voor. Daar dragen ook energiebedrijven aan bij. Verder is afgesproken dat het voortijdig afbreken van langdurige contracten met energiebedrijven voor de burger duurder gaat worden.

Er worden nog laatste details uitgewerkt en ingevuld, is te horen. Dan gaat het onder meer over de regeling voor de laatste twee maanden van dit jaar. De afgelopen maanden is er voortdurend overleg geweest tussen regering en energiebedrijven. De branchevereniging van energiebedrijven, Energie-Nederland, was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

Er zal worden uitgegaan van een gemiddeld energieverbruik. Dat ligt rond de 1200 kuub gas en 2500 kilowattuur stroom per jaar. Waar de lat precies komt te liggen, wordt nog besproken. De verwachting is volgens een ingewijde dat met het akkoord het volledige verbruik van meer dan de helft van de huishoudens wordt afgedekt. De energieprijzen zijn de lucht in geschoten na de Russische inval in Oekraïne.

Eerder op de dag sprak minister Kaag al met de fractievoorzitters Jesse Klaver van GroenLinks en Attje Kuiken van de sociaaldemocratische PvdA. Zij stuurden vorige week een voorstel naar de regeringvoor een prijsplafond. Na afloop zeiden ze goede hoop te hebben dat hun plan voor een prijsplafond voor gas en elektra door de regering wordt overgenomen en dat het nog dit jaar wordt ingevoerd.

De plannen voor het prijsplafond worden dinsdag naar het parlement gestuurd. Dan maakt de regering een groot pakket maatregelen bekend om mensen volgend jaar te compenseren voor de hard gestegen energieprijzen en de inflatie.

De oppositie dringt al lang aan om in de laatste maanden van dit jaar ook nog wat voor de burgers te doen. Eerder heeft de regering bijna 7 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te helpen, maar dit najaar zou niet meer lukken omdat het uitvoeringstechnisch niet meer mogelijk zou zijn.