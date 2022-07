Nederlandse Boeren viseren op nationale actiedag in eerste instantie vooral supermarkten

De boerenprotesten van maandag in Nederland lijken zich in eerste instantie vooral op de supermarkten te richten. Over het hele land verspreid blokkeren protesterende boeren met hun trekkers de distributiecentra van ketens als Jumbo, Albert Heijn en Lidl.

Boeren hadden eerder aangekondigd “heel Nederland plat te leggen” uit onvrede over de stikstofplannen van het kabinet. Naast distributiecentra werden ook de Rotterdamse haven en luchthavens Schiphol en Rotterdam genoemd als locaties voor protest, maar eigenlijk was op voorhand weinig bekend over de plannen. Volgens een woordvoerster van Rijkswaterstaat is er op de Nederlandse wegen maandagochtend nog geen sprake van blokkades en leidt de aanwezigheid van de trekkers nog niet tot files. “Dat komt omdat er op dit tijdstip nog weinig verkeer is op de weg”, klinkt het.

Schiphol heeft reizigers opgeroepen vooral met de trein naar de luchthaven te komen. De haven van Rotterdam zegt de situatie nauwlettend in de gaten te houden. De visserijhaven van het Groningse Lauwersoog is sinds zondagavond laat afgesloten vanwege stakende vissers, zo meldt de haven. Ze hebben de haven met hun schepen afgegrendeld. “Ze hebben de boel geblokkeerd. Het visserijgedeelte is afgesloten, daar kan inderdaad geen schip meer in of uit”, aldus de havenmeester.

Actiegroep van kottervissers Eendracht Maakt Kracht (EMK) kondigt ook in andere plaatsen, zoals IJmuiden en Den Helder, protesten aan.

De veerdienst naar Texel, het grootste Waddeneiland, vanuit Den Helder is maandagochtend ook stilgelegd. Het is nog onduidelijk hoelang dit duurt, aldus de Texelse veerdienst TESO. “Het is verstandig niet naar de veerhaven te komen.” Hier en daar worden wel al blokkades beëindigd. Dat is onder meer het geval bij een distributiecentrum van Jumbo in Veghel (Noord-Brabant).

Acties hebben maandagochtend weinig invloed op verkeer

De protestacties van de Nederlandse boeren hebben maandagochtend weinig invloed op het verkeer, melden Rijkswaterstaat en mobiliteitsorganisatie ANWB. Op de A73 staat bij Haps zowat 9 kilometer file in de richting van Maasbracht. Verder zijn er nergens grote files als gevolg van boerenacties. De acties lijken zich vooral te richten op de distributiecentra van de supermarkten. Ook vissers hebben zich aangesloten.

Volgens de ANWB is er 30 procent minder verkeer op de wegen dan op een normale maandagochtend. “Mensen hebben geluisterd naar de waarschuwingen die vooraf zijn gegeven”, aldus een woordvoerder. “Het advies blijft om voor vertrek je route te checken, zodat je goed voorbereid op weg gaat”, aldus Rijkswaterstaat. De ingang van het Mediapark in Hilversum is maandagochtend ook geblokkeerd met boomstammen.

Tv-zenders NOS en RTL laten op hun sites foto’s zien van de blokkade. Een woordvoerder van de NPO meldt dat er boeren bij het Mediapark staan, maar dat de actie geen gevolgen heeft voor de uitzendingen. In Den Helder, Lauwersoog en Harlingen hebben vissers de havens met hun boten geblokkeerd. Actiegroep van kottervissers Eendracht Maakt Kracht (EMK) kondigt ook in andere plaatsen protesten aan. De manier van actievoeren verschilt volgens hen per locatie, net als het tijdstip. Door de blokkade in Den Helder lag de veerdienst naar het Waddeneiland Texel een tijdlang stil. Ook de veerdiensten van en naar de andere Waddeneilanden, behalve Ameland, kunnen maandag voorlopig geen passagiers overzetten.

De Rotterdamse haven blijft maandag gevrijwaard. EMK-woordvoerder Job Schot laat weten dat de Nieuwe Waterweg en de haven van Rotterdam deze keer worden ontzien. “Dat is zo’n grote economische motor.” In het verleden hebben vissers bij acties ook het scheepvaartverkeer rond Rotterdam weleens aangepakt.