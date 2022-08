Nederlands leger wordt ingeschakeld bij opvang asielzoekers

De Nederlandse Defensie stelt een locatie beschikbaar voor asielzoekers die anders buiten de poorten van het aanmeldcentrum in Ter Apel moeten slapen omdat er geen plek is.

De betrokkenen worden van daaruit naar het aanmeldcentrum gebracht waar ze zich kunnen registreren als asielzoeker. Ook zal de Nederlandse Defensie helpen bij het vervoer heen en weer. Dat maakte de Nederlandse staatssecretaris voor Asiel Eric van der Burg bekend.

Van der Burg kon nog niet zeggen waar de locatie precies is. Het leger helpt ook bij de opbouw van de locatie en met het leveren van personeel. Het gaat om een locatie op een militair terrein, licht een woordvoerder toe. Het is de bedoeling dat deze locatie ‘vanaf volgende week’ in gebruik is, staat in een brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer. In de brief staat ook dat de regering heeft beslist om dit jaar minstens 15.300 statushouders in een min of meer normale woning onder te brengen. Geprobeerd wordt om zelfs 20.000 mensen onderdak te bieden. Om dat voor elkaar te krijgen, zal de komende maanden naar verwachting bijna een op de acht sociale huurwoningen die vrijkomen toegekend worden aan statushouders.

Daarnaast zal de Nederlandse minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, sneller werk proberen te maken met de bouw van flexwoningen. Tot en met 2024 wil hij 37.500 woningen bouwen, waarvan naar schatting ruim 12.000 naar asielzoekers gaan. Nu zijn die woningen er nog niet. Dat is de reden dat mensen voorlopig vooral ondergebracht worden in sociale huurwoningen De afgelopen periode sliepen elke nacht honderden mensen buiten in Ter Apel.