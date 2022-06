Nederland gaat meer elektriciteit uit kolencentrales halen om gas op te sparen

De Nederlandse regering wil toestaan dat kolencentrales de komende tijd op hogere capaciteit draaien om elektriciteit op te wekken. Daardoor hoeven gascentrales minder stroom te leveren.

Met het daarmee bespaarde gas kunnen de gasopslagen beter worden gevuld.

Dat is een van de maatregelen die de Nederlandse regering neemt om te voorkomen dat komende winter gastekorten ontstaan, bevestigen ingewijden aan het Nederlandse persagentschap ANP na een bericht van de openbare omroep NOS. Het bericht werd later ook bevestigd door de bevoegde ministers.

De stroomproductie met behulp van kolen is de laatste jaren aan banden gelegd om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. In de strijd tegen klimaatverandering is een wet aangenomen die het stoken van kolen in elektriciteitscentrales vanaf 2030 zelfs helemaal verbiedt.

De oorlog in Oekraïne en verregaande economische sancties tegen Rusland hebben de energiemarkt evenwel volledig op zijn kop gezet. De prijzen van gas zijn opgelopen en nu Rusland aan steeds minder landen levert, dreigen komende winter tekorten te ontstaan.

Campagne: meer isoleren, minder douchen

Om huishoudens en bedrijven te overtuigen energie te besparen, breidt de Nederlandse regering ook een speciale campagne daarover snel uit. Het doel van ‘Zet ook de knop om’ is om huishoudens en bedrijven te adviseren hoe zij meer kunnen doen om hun energieverbruik te verlagen.

Begin april ging een eerste campagne van start; de nieuwe actie begint op 4 juli. De eerste keer lag de focus voornamelijk op huishoudens, in deze nieuwe fase meer op bedrijven, laat een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken weten.

Specifiek gaat het erom energie te besparen in de zomerperiode. Zo komt er voor bedrijven een rekentool waarmee ondernemers zien welke maatregelen zij kunnen nemen. Ook zien zij daarmee welke subsidies voor de maatregelen beschikbaar zijn. Huishoudens kunnen denken aan het beter isoleren van hun huis of minder lang douchen, aldus Rob Jetten, minister van Klimaat en Energie. ‘Meer isoleren betekent minder gasverbruik in de winter.’

‘Elke kuub gas telt’

Het crisisplan van de regering moet gastekorten voorkomen. De eerste fase van het zogenoemde Bescherm- en Herstelplan Gas staat nog in het teken van ‘vroege waarschuwing’, zegt minister Rob Jetten. De stap is bedoeld om het risico dat er komende winter daadwerkelijk te weinig gas beschikbaar is, zo klein mogelijk te maken. Ook in de zomer kan iedereen daaraan bijdragen, bijvoorbeeld door de airconditioning minder vaak aan te zetten of korter te douchen. ‘Elke kuub gas telt’, aldus Jetten. De regering wijst daarnaast opnieuw op de voordelen van extra isolatie, waarmee het gasverbruik ook kan worden verminderd.

Voor bedrijven bestaat al een energiebesparingsplicht. Die wordt aangescherpt en er komt meer capaciteit beschikbaar voor handhaving.

Het crisisplan stelt de regering daarnaast in staat de situatie op de gasmarkt nauwlettender te volgen, doordat energiebedrijven de overheid dagelijks moeten informeren over leveringen.