Nederland legt drinkwatervoorziening Maas tijdelijk stop wegens vondst onbekende stoffen

De Nederlandse waterleidingmaatschappij Limburg WML heeft donderdag weer onbekende stoffen gevonden in de Maas in Nederlands Limburg. Als gevolg daarvan wordt er opnieuw geen water uit de rivier gehaald om drinkwater van te maken. De onttrekking van water uit de Maas werd op 12 juli ook al gestaakt vanwege de vondst van een onbekende stof. Maar die bleek onschuldig te zijn, waarop de inname is hervat.

Inmiddels zijn nieuwe onbekende stoffen gevonden die WML ertoe nopen terug te vallen op diep grondwater, net als op 12 juli. Een woordvoerster van WML zei donderdag dat vermoedelijk de droogte en de lage afvoer van de Maas verantwoordelijk zijn voor het vinden van onbekende stoffen. ‘Maar we nemen het zekere voor het onzekere’, zei ze. ‘Veiligheid gaat voor alles.’

Midden- en Noord-Limburg in Nederland krijgen daarom opnieuw water uit de kraan dat is gemaakt van diep grondwater. Hoe lang deze innamestop gaat duren en om welke stoffen het gaat of waar ze vandaan komen, kan WML nog niet zeggen. De Maas wordt ook in ons land gebruikt voor de drinkwatervoorziening.