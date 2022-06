Nederland: boze boeren trekken naar huis minister na bekendmaken stikstofplan

Een groep boeren is vrijdagavond op tractoren onderweg vanuit Bathmen in de Nederlandse provincie Overijssel om te demonstreren tegen de even tevoren gepubliceerde stikstofplannen van de regering. Een deel van hen manifesteert voor de woning van bevoegde minister Christianne van der Wal.

Er reden ongeveer twintig tractoren en zeven auto’s mee in de stoet en zijn er meer groepen onderweg, zei een van de mannen die meereed.

Minister van Natuur en Stikstof Christianne van der Wal stuurde vrijdag de stikstofdoelen naar de Tweede Kamer. Die zijn voornamelijk voor boeren ingrijpend. Volgens die doelstellingen moet de uitstoot in Noord-Brabant, de Gelderse Vallei en Limburg met meer dan de helft omlaag. In beschermde natuurgebieden moet de uitstoot zelfs met minstens 95 procent omlaag, en in de ring rondom deze gebieden met 70 procent. Dat zou gebeuren door boeren uit te kopen en boeren hun veestapel te laten inkrimpen.

Meteen na de bekendmaking van de stikstofdoelen kondigden boerenverenigingen acties aan. Op 22 juni komt er een manifestatie in Den Haag.

Enkele tientallen boeren wachtten niet op die grotere manifestaties en trokken met landbouwvoertuigen naar het huis van de minister. Het huis kreeg politiebewaking en de minister ging volgens Nederlandse media de dialoog aan met de manifestanten.