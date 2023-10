Nazi-lidkaart van Nederlandse prins Bernhard teruggevonden in privéarchief

De Nederlandse prins Bernhard (1911-2004) was wel degelijk lid van de NSDAP, de partij van Adolf Hitler. Een historicus heeft een lidkaart aangetroffen in het privéarchief van de prins. Dat melden NRC en andere Nederlandse media woensdag. De prins had zijn lidmaatschap van de nazipartij altijd ontkend.

De vondst van de lidkaart staat beschreven in het boek ‘De achterblijvers’ van Flip Maarschalkerweerd, dat woensdag werd uitgebracht. Maarschalkerweerd vond de kaart in Paleis Soestdijk in het privéarchief van de prins, dat hij na diens overlijden in 2004 moest inventariseren.

Er waren al langer sterke aanwijzingen voor prins Bernhards NSDAP-lidmaatschap. In 1996 hadden twee Nederlandse historici in het boek ‘De affaire Sanders’ al geschreven dat ze in de VS een kopie hadden gevonden van Bernhards lidkaart. Bernhard, die in Duitsland werd geboren, was de man van de vroegere koningin Juliana. Hij was de grootvader van de huidige koning Willem-Alexander. Hij heeft tot zijn dood ontkend dat hij ooit lid was van de NSDAP of gesympathiseerd heeft met het Hitler-regime. In een reeks vraaggesprekken die hij kort voor zijn dood had met de Volkskrant verklaarde de prins nog: ‘Ik kan met de hand op de Bijbel verklaren: ik was nooit een nazi. Ik heb nooit het partijlidmaatschap betaald, ik heb nooit een lidmaatschapskaart gehad.’

De Nederlandse Rijksvoorlichtingsdienst en ontslagnemend premier Mark Rutte willen woensdag niet reageren op de onthulling. Het CIDI, een joodse en pro-Israëlische organisatie, vraagt nu dat de regering een onderzoek instelt naar het oorlogsverleden van prins Bernhard. ‘We dachten al langer dat Bernhard lid was geweest, nu is er ook bewijs voor’, zegt directeur Naomi Mestrum. ‘Dit is weer een onthulling die een nieuwe zwarte bladzijde toevoegt aan een pijnlijk onderdeel van de recente Nederlandse geschiedenis. Het is duidelijk dat we de prins niet op zijn woord kunnen geloven. Het is nu van groot belang dat we alles boven tafel krijgen.’