NAVO-secretaris-generaal zegt bezoek aan Berlijn af

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg heeft zijn bezoek aan Berlijn te elfder ure afgezegd. Dat heeft het Duitse ministerie van Defensie donderdag laten weten.

Een NAVO-functionaris liet desgevraagd weten dat Stoltenberg gordelroos heeft, een huidziekte die in België ook wel zona wordt genoemd. De NAVO-topman had onlangs een coronabesmetting opgelopen, en een mogelijk gevolg daarvan is dat je daarna gordelroos kan krijgen, luidt het. Stoltenberg werkt voorlopig van thuis uit.

Stoltenberg had in de Duitse hoofdstad normaal een ontmoeting met bondskanselier Olaf Scholz en zijn minister van Defensie Christine Lambrecht. Daarbij had het onder meer om de voorbereiding van de NAVO-top van 28 tot en met 30 juni in Madrid moeten gaan.