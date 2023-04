Nasleep brexit zet domper op 25e verjaardag Goedevrijdagakkoord

Met het Goedevrijdagakkoord, dat 25 jaar geleden afgesloten werd tussen Londen en Dublin, kwam er een einde aan het jarenlange dodelijk geweld in Noord-Ierland. De brexit leidde de voorbije jaren tot enige onzekerheid rond het akkoord, maar eind februari kwamen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk een herwerkt protocol voor Noord-Ierland overeen. Op de 25e verjaardag zal gevierd worden dat vrede duurzaam gebleken is, maar de zorgen over diepgewortelde verdeeldheid en politieke instabiliteit blijven bestaan – zo werd de terreurdreiging verhoogd naar “ernstig”.

Ierland werd in 1922 onafhankelijk van Groot-Brittannië, maar de zes grotendeels protestantse provincies van Noord-Ierland bleven onder Brits bewind. De rivaliteit tussen katholieke nationalistische paramilitairen (gegroepeerd onder de Irish Republican Army, IRA) en de protestantse loyalisten zorgde sinds de jaren zestig voor veel bloedvergieten in Noord-Ierland.

Brexit

Met het akkoord werd op 10 april 1998, Goede Vrijdag, een einde gemaakt aan dertig jaar bloedige conflicten, die meer dan 3.500 doden en 40.000 gewonden maakten. Het akkoord verplichtte de ontwapening van paramilitaire groeperingen, aan beide zijden, een hervorming van de politie en een machtsdeling binnen de Ierse regering van unionisten en nationalisten. De politieke spanningen tussen de twee partijen bleven de voorbije jaren weliswaar hoog, maar het kwam nog maar zelden tot zwaar geweld.

Met het akkoord rond het Noord-Ierse protocol verdween eerder dit jaar een groot obstakel voor de vrede op het eiland. Ook voor de Brits-Europese relaties was het protocol een belangrijke opsteker. Dat protocol hoort bij het brexitakkoord. Het bepaalt dat Noord-Ierland deel blijft uitmaken van de Europese interne markt en de douane-unie. Goederen die vanuit het Verenigd Koninkrijk naar EU-lidstaat Ierland worden uitgevoerd, zijn daarom onderworpen aan grenscontroles. Dat zonder een harde grens te creëren tussen Ierland en Noord-Ierland.

Het herwerkt protocol voert een groene en een rode laan voor goederen uit Groot-Brittannië in. Zijn goederen bestemd voor de Noord-Ierse markt, dan zijn er geen uitgebreide grenscontroles meer nodig. Er blijven enkel extensieve controles voor goederen naar Europa. Dus waarvan het risico bestaat dat ze naar de Europese markt worden uitgevoerd. Angst heerste voor nieuwe spanningen in Noord-Ierland als Brussel en Londen niet tot een vergelijk konden komen.

Goedkeuring

Een ruime meerderheid van het Britse Lagerhuis keurde het herwerkte protocol intussen goed. Maar in Noord-Ierland verzetten de unionisten zich nog. Bij de verkiezingen, van mei vorig jaar, kwam Sinn Féin voor het eerst als winnaar uit de bus. Daarom konden zij voor het eerst een premier kunnen aanstellen. Eerst als de zorgen van DUP rond het protocol worden weggewerkt Dan wil de unionistische partij de macht opnieuw delen. En omdat het Goedevrijdagakkoord een machtsdeling tussen unionisten en republikeinen oplegt, is er voorlopig geen uitweg uit de patstelling.

Die politieke onenigheid leidt op de straten van Belfast tot toenemende onveiligheid. In de aanloop naar de 25e verjaardag, en het bezoek van de Amerikaanse president Joe Biden, verhoogde de Britse inlichtingendienst MI5 de terreurdreiging naar “ernstig”. Dat betekent dat een aanslag hoogstwaarschijnlijk is. Vooral agenten, zowel in als uit dienst, en hun families lijken geviseerd te worden.

De officiële verjaardag is dan wel vandaag/maandag, op Goede Vrijdag werd al een deel van de plechtigheden georganiseerd. Zo zullen in Belfast mensen uit beide gemeenschappen het vredesakkoord herdenken. Net als politici die betrokken waren bij de onderhandelingen 25 jaar geleden.

Het belangrijkste evenement naar aanleiding van de 25e verjaardag van het akkoord is dus het bezoek van Amerikaans president Joe Biden. Hij komt dinsdagavond aan in Belfast en zal deelnemen aan verschillende herdenkingen in Noord-Ierland en Ierland. De verhoogde terreurdreiging maakt Biden alvast niet bang. “Nee, ze kunnen mij niet buitenhouden”, aldus de president die al regelmatig blijk gaf van trots op zijn Ierse voorouders.

De week daarop volgen nog meer feestelijkheden. Daarvoor Bidens voorganger en toenmalig president Bill Clinton naar Belfast zal afreizen.