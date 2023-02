‘Na dertien jaar aan de macht lijken de Britse Conservatieven uitgeregeerd’

Volgens peilingen zou een ruime meerderheid van de Britten ervoor kiezen om weer bij de EU aan te sluiten.



Het was vorige week drie jaar geleden dat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapte en precies vijftig jaar geleden dat het land lid werd van wat toen nog de Europese Economische Gemeenschap was. Het is ook tien jaar geleden dat de toenmalige premier David Cameron de brexiteers in zijn Conservatieve Partij paaide met de belofte van een referendum over Europa. En de huidige premier Rishi Sunak blikte vorige week terug op zijn eerste honderd dagen in Downing Street. Van de stabiliteit en de eenheid in het land en in de partij die hij beloofde, kwam nog niet veel in huis. Ook net vorige week staakten een half miljoen werknemers in de publieke sector.

Al die mensen betogen omdat hun levensstandaard in decennia niet meer zo is gedaald. Met de politieke en economische rampen die zijn voorgangers Boris Johnson en Liz Truss aanrichtten, erfde Sunak een berg problemen. De tory’s houden vol dat die niets met de Brexit te maken hebben, maar de cijfers zijn wat ze zijn. Het Verenigd Koninkrijk loopt in alles achter op de rest van de zogenaamde ontwikkelde wereld. Ook ondernemers die de partij altijd steunden, verwijten Johnson nu dat hij het land onder de bus gooide.

Premier Sunak dreigt met een wet op minimale dienstverlening tegen de stakingsgolven.

Er kan de jonge Rishi ‘Mr. Reasonable’ Sunak – 42 jaar, steenrijk en de eerste Britse premier van Indiase afkomst – zelf alsnog weinig worden aangewreven. Hij beledigde geen Europese leiders, bracht de vrede in Noord-Ierland niet verder in gevaar en hij gaf ook geen fortuin aan belastinggeld uit voor de verfraaiing van zijn ambtswoning. Er kan hem wel worden verweten dat hij geen afstand nam van de harde brexiteers en dat hij te koppig lijkt om met de mensen op straat te praten. Het helpt ook niet dat hij met een wet op een minimale dienstverlening dreigt om de opeenvolgende stakingen te breken.

Volgens de krant The Guardian overheerst bij de Britten nu een gevoel van ‘bregret’ – they regret the brexit. Volgens peilingen zou een ruime meerderheid ervoor kiezen om weer bij de Unie aan te sluiten. Toch pleit ook Labour niet voor een nieuw referendum: die partij heeft weinig zin om de tory’s de kans te geven om de aandacht van de rampzalige economische toestand af te leiden. De tory’s zelf zijn in vrije val en veel tijd rest er Sunak voor de verkiezingen van volgend jaar niet. Hij gokt nu dat de Britten de stakingsgolven snel beu worden. Maar na dertien jaar aan de macht lijken de Conservatieven uitgeregeerd.