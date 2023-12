Moord op leraar Samuel Paty: voorwaardelijke straffen en straffen met enkelband voor minderjarige betrokkenen

Celstraffen van veertien maanden met uitstel tot zes maanden effectief onder elektronische enkelband. Dat zijn de straffen die vrijdag werden uitgesproken door een rechtbank in Parijs tegen zes voormalige studenten die terechtstonden voor hun betrokkenheid bij de moord op leraar Samuel Paty in 2020.

Paty, een 47-jarige leraar geschiedenis en aardrijkskunde, werd op 16 oktober 2020 bij zijn school in Conflans-Sainte-Honorine, in de agglomeratie van Parijs, neergestoken en onthoofd door Abdoullakh Anzorov, een Russische vluchteling van Tsjetsjeense afkomst. De geradicaliseerde islamist werd daarna door de politie doodgeschoten.

Vijf minderjarigen, veertien en vijftien jaar oud op het moment van de feiten, verschenen voor de rechtbank vanwege bendevorming om geweld met verzwarende omstandigheden te plegen. Ze werden ervan beschuldigd dat ze op wacht stonden bij de school en tegen betaling Samuel Paty aanwezen aan de dader. Een zesde tiener, dertien jaar ten tijde van de feiten, werd berecht voor valse aanklacht, nadat ze had toegegeven dat ze had gelogen over de inhoud van een les van Samuel Paty die ze zelf niet had bijgewoond. Ze zei dat de leraar tijdens de les moslimleerlingen had gevraagd zich kenbaar te maken en naar buiten te gaan voor hij cartoons van de profeet Mohammed liet zien.

Die leugen lag aan de basis van de felle campagne die op sociale media werd aangewakkerd door de vader van het meisje, Brahim Chnina, en de islamistische activist Abdelhakim Sefrioui. De campagne kwam ook de latere dader, Abdoullakh Anzorov, onder ogen, met alle fatale gevolgen vandien.