Mondmaskers opnieuw verplicht in Spaanse ziekenhuizen

Vanaf woensdag geldt opnieuw een mondmaskerplicht in ziekenhuizen en openbare gezondheidscentra in Spanje als reactie op de uitbraak van wintervirussen, met name griep. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid maandagavond aangekondigd.

Spanje, een land dat getraumatiseerd werd door de eerste golf van de coronapandemie in het voorjaar van 2020, debatteerde al enkele dagen over de maatregel, terwijl de Spaanse regio’s, die zeggenschap hebben over gezondheidskwesties, het er niet over eens waren.

Na een vergadering met vertegenwoordigers van de verschillende Spaanse regio’s over ‘gecoördineerde acties op het gebied van volksgezondheid om deze epidemische pieken aan te pakken’ tijdens de winter, werd de maatregel afgekondigd. Het dragen van een masker zal echter niet verplicht zijn in apotheken.

Vrijdag kondigde de Spaanse regering aan dat ze de maskerplicht opnieuw op nationaal niveau wilde invoeren. De regio’s Valencia en Catalonië kondigden vrijdag al aan dat ze het dragen van een masker in hun ziekenhuizen en gezondheidscentra verplichtten voor zorgverleners en patiënten.

Tijdens de pandemie werd de verplichting om een masker te dragen goed nageleefd in Spanje, waar de maatregelen tot de strengste ter wereld behoorden. De mondmaskerplicht werd pas in juli 2023 opgeheven op plaatsen waar veel kwetsbare mensen zijn, zoals ziekenhuizen, bejaardentehuizen en apotheken.