Minstens 33 migranten omgekomen na bootongeluk voor Italiaanse kust

Minstens 33 migranten zijn om het leven gekomen, nadat hun boot zondag bij zonsopgang gezonken is voor de Italiaanse kust. De lichamen zijn op het strand in Cutro, in de Italiaanse provincie Crotone, en in de zee gevonden, meldt het Italiaanse persagentschap Ansa op gezag van de politie.

Het dodental kan nog stijgen, omdat nog niet alle lichamen uit de zee geborgen zijn. Op het strand zijn ongeveer 50 overlevenden gevonden. Volgens de eerste informatie bevonden de migranten zich op een vissersboot, die in zware zeegang uit elkaar brak. Het is nog niet duidelijk uit welke haven de boot vertrokken is en welke nationaliteit(en) de opvarenden hebben.