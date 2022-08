Minister Lahbib ontmoet Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) heeft woensdag in Praag een ontmoeting gehad met haar Oekraïense ambtsgenoot Dmytro Koeleba. De twee hadden het onder meer over Lahbibs reis naar de Krim toen ze nog journaliste was, laat Buitenlandse Zaken weten in een persbericht.

Minister Lahbib lag vlak na haar aanstelling onder vuur in Oekraïne nadat bekend was geraakt dat de toenmalige RTBF-journaliste vorige zomer naar de Krim was afgereisd in het kader van een Russisch cultuurfestival waar de dochter van de Russische president Vladimir Poetin een hand in had. Het schiereiland maakt deel uit van Oekraïne, maar werd in 2014 illegaal door Rusland geannexeerd.

Volgens de VRT reisde Lahbib allicht via Rusland, en werd dat in Oekraïne gezien als openlijke steun aan Moskou. Bovendien werd de reis betaald door de organisatie van het theaterfestival. De situatie zou ruis op de lijn tussen Brussel en Kiev hebben veroorzaakt. Minister Lahbib liet na de kwestie weten dat ze haar Oekraïense ambtgenoot Dmitro Koeleba een brief had geschreven waarin ze expoliciet stelde dat de Krim illegaal wordt bezet door Rusland. En woensdag was er in Praag dus een ontmoeting tussen beide ministers van Buitenlandse Zaken.

De twee hadden het over de militaire, diplomatieke en humanitaire situatie van Oekraïne en de zorgwekkende situatie in de kerncentrale van Zaporizja, luidt het. En er werd ook gepraat over de reis van Lahbib naar de Krim.

Volgens Buitenlandse Zaken legde minister Lahbib aan Koeleba uit dat ze als voormalig documentairemaakster wilde tonen hoe Rusland cultuur gebruikte als macht en propaganda. Ze voegde daar aan toe dat ze ten zeerste betreurt dat het bezoek onder dergelijke omstandigheden heeft plaatsgevonden. ‘Minister Lahbib heeft altijd de soevereiniteit en integriteit van Oekraïne binnen zijn internationaal erkende grenzen verdedigd, evenals de status van de Krim als integraal deel van Oekraïne.’