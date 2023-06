Minister Lahbib maandag naar Europese top, in de late namiddag naar de Kamer

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib neemt maandagvoormiddag deel aan een Europese top van de ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg waar het Europees standpunt over de mislukte opstand van de Wagnermilitie wordt bepaald. In de late namiddag zal ze vragen in het federaal parlement beantwoorden. Dat kondigde premier Alexander De Croo zondagmiddag aan na afloop van de Nationale Veiligheidsraad.

De Croo zei dat het belangrijk is dat de Europese landen ‘in blok’ een positie innemen. Daarvoor is er maandagvoormiddag in Luxemburg een top van de ministers van Buitenlandse Zaken. ‘België kan het zich niet permitteren op die vergadering een lege stoel te laten’, aldus de premier. In de kern is besloten dat minister Lahbib op de top het Belgische standpunt zal vertolken. In de late namiddag zal zij dan vragen beantwoorden in de Kamercommissie. Voor De Croo is dat een belangrijk moment ‘om het vertrouwen van de parlementsleden in de minister te herstellen’.

De Nationale Veiligheidsraad – het kernkabinet, aangevuld met de bevoegde ministers, en de veiligheidsdiensten – besprak zondagvoormiddag het rapport van de militaire inlichtingendienst ADIV over de mislukte opstand van de Wagnermilitie.

‘Het was gisteren een verwarrende dag. Het was niet duidelijk welke feiten klopten en welke niet, en wat de gevolgen waren. Daarom was het noodzakelijk vandaag een analyse te maken’, stelde Alexander De Croo. De premier wees erop dat het om een intern Russisch conflict gaat, maar ‘Rusland is een grootmacht aan de grenzen van de NAVO, die in conflict is met een land dat we steunen’.

Ook minister van Defensie Ludivine Dedonder vond de mislukte opstand bijzonder ernstig: ‘Op basis van de beschikbare informatie op dit moment lijkt de rust te zijn teruggekeerd in Rusland, maar het regime is verzwakt. Voorlopig is het nog te vroeg om uitspraken te doen over wat de gevolgen van de kortstondige opstand van huurlingenleger Wagner zouden kunnen zijn voor de situatie in Rusland en het verdere verloop van het conflict in Oekraïne, en over de mogelijke impact van de gebeurtenissen op de activiteiten van Wagner, onder meer in Afrika. In de komende uren en dagen blijven we de situatie opvolgen.’