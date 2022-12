Meerderheid EU-lidstaten akkoord met bevriezing van fondsen voor Hongarije

Een grote meerderheid van de EU-lidstaten heeft zich principieel akkoord verklaard met het bevriezen van miljarden euro’s aan EU-middelen voor Hongarije. Het bedrag zal echter minder hoog zijn dan door de EU-Commissie was voorgesteld. Dat hebben verschillende diplomaten maandagavond bevestigd aan het Duitse persagentschap dpa na afloop van een vergadering van het Comité van permanente vertegenwoordigers van de lidstaten in Brussel.

De bevriezing van de fondsen hing Hongarije al een tijdje boven het hoofd omdat het land volgens de Europese Commissie onvoldoende hervormingen tegen corruptie heeft doorgevoerd en te weinig doet om de rechtsstaat te beschermen. Aanvankelijk had de Commissie voorgesteld om 7,5 miljard euro aan subsidies op te schorten, maar dat bedrag zou naar beneden zijn bijgesteld tot ongeveer 6,3 miljard euro, naar verluidt omdat Hongarije intussen wel al enkele inspanningen zou hebben geleverd. De EU-landen gaven bovendien hun goedkeuring voor nog eens 5,8 miljard uit het Europese coronaherstelfonds waarop Hongarije al anderhalf jaar wacht.

Voor de definitieve goedkeuring van het voorstel is een gekwalificeerde meerderheid nodig, wat wil zeggen dat minstens 15 van de 27 EU-lidstaten moeten instemmen en samen ten minste 65 procent van de totale EU-bevolking moeten vertegenwoordigen. Aan deze voorwaarde zou worden voldaan na het akkoord in het Comité van permanente vertegenwoordigers. Een en ander moet nu worden geformaliseerd in een schriftelijke procedure met het oog op de EU-top van donderdag.

In ruil voor de strafkorting geeft Hongarije zijn verzet tegen miljardenhulp voor Oekraïne en andere belangrijke EU-plannen op. Hongarije “gijzelde” de EU volgens critici al maanden door gebruik te maken van zijn vetorecht op een aantal belangrijke dossiers. Zo hield het land de invoering van een minimumtarief voor winstbelasting van 15 procent voor grote bedrijven in de EU tegen.

Maandagavond zijn de 27 EU-landen het unaniem eens geworden over de maatregel die een eind moet maken aan belastingontwijking. Vanaf eind 2023 zullen multinationals met een jaaromzet van meer dan 750 miljoen belasting moeten betalen waar zij omzet draaien, en niet meer alleen in het land van de hoofdvestiging. Ook met de financiering van een steunpakket voor Oekraïne van 18 miljard euro is de regering-Orban nu akkoord. Vanaf januari wordt op vaste momenten geld overgemaakt om het land te helpen lopende uitgaven te doen.