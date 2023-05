Meer dan een pauzeknop: Europese christendemocraten stoppen onderhandelingen over Natuurherstelwet

De Europese Volkspartij (EVP) trekt zich terug uit de onderhandelingen over de veelbesproken natuurherstelwet. Dat betekent dat de andere fracties in het Europees Parlement een akkoord zullen moeten trachten te vinden zonder steun van de christendemocraten en conservatieven, waar ook CD&V bij aangesloten is.

De natuurherstelwet ligt al langer onder EVP-vuur. De grootste fractie in het Europees Parlement wil het hele voorstel zelfs laten wegstemmen. Dat de groep zich nu helemaal uit de parlementaire onderhandelingen terugtrekt, in afwachting van stemmingen in de bevoegde commissie en in de plenaire vergadering, is het gevolg van het feit dat de andere fracties ‘niet aan (haar) bezorgdheden tegemoetgekomen zijn’.‘In zijn huidige vorm zal de natuurherstelwet tot minder voedselproductie leiden in Europa, de voedselprijzen zelfs nog verder opdrijven, de voedselzekerheid in Afrika mogelijk ondermijnen en infrastructuurprojecten die cruciaal zijn voor onze klimaattransitie blokkeren’, zegt fractievoorzitter Manfred Weber.

Dat laatste argument steekt ook in België de kop op, zeker nadat premier Alexander De Croo vorige week een pleidooi gehouden heeft voor het indrukken van de ‘pauzeknop’ bij de behandeling van de natuurherstelwet. Ook in andere lidstaten ligt het voorstel onder vuur. Normaal gezien stemmen de EU-landen op 20 juni over hun gezamenlijk standpunt.

Met de natuurherstelwet wil de Europese Commissie de biodiversiteit en de ecosystemen herstellen en de natuur wapenen tegen de klimaatverandering. Daar horen streefdoelen en verplichtingen bij, met de toepassing van al die herstelmaatregelen op minstens 20 procent van de natuur tegen 2030 als hoofddoelstelling. Bij de EVP en andere fracties aan de rechterzijde van het halfrond groeide echter al langer het verzet tegen het voorstel.

Dat de EVP de Commissie om een alternatief voorstel vraagt en niet wil verder onderhandelen over de huidige tekst, getuigt volgens het Belgische Europarlementslid Saskia Bricmont (Ecolo) van een ‘lafheid die ons allemaal veel zal kosten’. Ze spreekt van een ‘criminele’ houding ten aanzien van de landbouwers en de natuur, die bovendien ‘onze toekomst in gevaar brengt’.