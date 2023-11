Meer dan 130 migranten gered op Kanaal in 24 uur

Op 24 uur tijd zijn zaterdag en zondag 134 migranten gered toen ze Engeland probeerden te bereiken over zee toen het weer even iets beter was. Dat heeft de maritieme prefectuur van het Kanaal en de Noordzee gemeld.

Bij een operatie in de nacht van zaterdag op zondag redde de bemanning van een door Frankrijk erkend reddingsschip zestig migranten. Daarbij viel één van hen flauw door onderkoeling. Zondag rond de middag redde hetzelfde schip 21 mensen van een andere boot die in moeilijkheden verkeerde.

‘Tijdens deze reddingsoperatie slaagden sommige migranten er echter in om de motor weer aan de praat te krijgen. Ze weigerden gered te worden met Franse middelen’, aldus de prefectuur in een verklaring. ‘Vanwege de risico’s die de migranten lopen in geval van dwangmaatregelen (val in zee, thermische schok, verschillende soorten trauma’s), werd besloten hen hun weg te laten vervolgen’.

Een ander vaartuig hield de boot verder in de gaten. In andere operaties werden nog twee groepen van 15 migranten en een groep van 21 gered. De regio Pas-de-Calais heeft de afgelopen tien dagen te kampen gehad met zwaar weer, wat tot zeer hoge waterstanden heeft geleid. Dit weekend regende het tijdelijk minder, maar intussen werd al gewaarschuwd voor nieuwe regenval.