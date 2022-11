Meer dan 120.000 mensen wachten in VK op behandeling asielaanvraag

In het Verenigd Koninkrijk wachten maar liefst 120.000 mensen op de behandeling van hun asielaanvraag. Van december 2017 tot juni 2022 is hun aantal bijna verviervoudigd tot 122.206, zo heeft de vluchtelingenorganisatie Refugee Council maandag bekendgemaakt, daarbij verwijzend naar cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Vooral het voorbije anderhalf jaar is er sprake van een forse stijging.

Een derde van de aanvragers wacht al tussen de één en drie jaar op de behandeling van hun aanvraag en zo’n 725 mensen, onder wie 155 kinderen, verkeren intussen meer dan vijf jaar in het ongewisse, zo blijkt voorts uit de cijfers. De conservatieve regering probeert al enige tijd de illegale oversteek over het Kanaal aan te pakken. Mensen die zonder toestemming naar het land komen, worden bijvoorbeeld naar Rwanda overgebracht om van daar asiel aan te vragen.

Toch blijven er alsmaar meer mensen toestromen. “Deze mensen komen naar Groot-Brittannië op zoek naar veiligheid”, verklaarde Enver Solomon, hoofd van de Refugee Council. “Maar ze worden veroordeeld tot jaren van zorgen en onzekerheid, met alle gevolgen van dien voor hun geestelijke gezondheid, in plaats van dat ze zich in hun nieuwe gemeenschap kunnen integreren en hun leven opnieuw kunnen opbouwen.” Hij riep de regering op onmiddellijk in actie te schieten om de immense achterstand in asielaanvragen weg te werken. Dat kan door meer personeel aan te nemen en prioriteit te geven aan kwetsbare mensen en mensen die al meer dan twee jaar wachten, aldus Solomon. Een woordvoerder van Binnenlandse Zaken reageerde inmiddels dat het recordaantal aankomsten het asielsysteem onder aanzienlijke druk zet. “De regering doet wat ze kan en heeft het aantal caseworkers al aanzienlijk verhoogd.”