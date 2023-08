Meer dan 100.000 bootmigranten in Italië aangekomen in 2023 – een verdubbeling

Sedert het begin van het jaar hebben al meer dan 100.000 mensen in boten de Italiaanse kust bereikt. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Dat blijkt woensdag uit de meest recente cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Rome.

Tot en met dinsdag stond de teller op 100.938 bootmigranten die in Italië aangekomen zijn sinds 1 januari 2023. In 2022 ging het in die periode om 48.295 mensen. Er waren dit jaar ook een groot aantal niet-begeleide minderjarigen onder de migranten: 10.290 om precies te zijn.

Volgens het ministerie gaat het om het hoogste aantal aankomsten sinds 2017. Als de huidige trend aanhoudt, zal Italië het totaal van het recordjaar 2016 breken. Toen kwamen meer dan 181.000 mensen in het land aan via de Middellandse Zee.

2096 vermist

In 2023 zijn Guinee, Ivoorkust, Egypte en Tunesië de belangrijkste herkomstlanden van de bootmigranten. De migranten die vanuit Afrika Italië proberen te bereiken, vertrekken vooral uit Tunesië en Libië. De overtocht van de Middellandse Zee is echter bijzonder gevaarlijk, waardoor zich vaak ongevallen met veel doden voordoen. Volgens cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zijn dit jaar al 2096 mensen vermist geraakt in de Middellandse Zee en wellicht verdronken.

In Italië is migratie al jarenlang een van de belangrijkste politieke thema’s. De huidige rechtse regering van premier Giorgia Meloni kondigde in april nog de noodtoestand af. Op Europees niveau poogt Italië akkoorden met Noord-Afrikaanse landen te sluiten om het vertrek van migrantenboten naar de Europese Unie te verhinderen.