Meer dan 1 miljoen asielaanvragen in Europa in 2023

Het aantal asielaanvragen in de Europese Unie zal dit jaar “duidelijk” het 1 miljoen overstijgen. Dat heeft de topvrouw van het Europees asielagentschap EASO, Nina Gregori, dinsdag gezegd aan de Duitse mediagroep Funke. In oktober werd het hoogste aantal maandelijkse asielaanvragen in 7 jaar tijd geregistreerd.

Op het totale aantal voor 2023 is het nog even wachten, maar eind oktober stond de teller al op 937.000, een stijging van 22 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In oktober werden 123.000 asielaanvragen geregistreerd in de EU, het hoogste maandelijkse cijfer in 7 jaar tijd.

Volgens Gregori ligt het aantal asielaanvragen in 2023 dus ‘duidelijk boven het miljoen’. De Sloveense vermoedt dat dat aantal de komende jaren niet meteen zal zakken. ‘De wereld rondom ons wordt instabieler’, zegt ze daarover.

In België dienden van 1 januari 2023 tot eind november 32.203 mensen een verzoek om internationale bescherming in, blijkt uit cijfers van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). De 27 Europese lidstaten tellen in totaal ongeveer 450 miljoen inwoners.