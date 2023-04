In de marge van het protest tegen de pensioenhervorming in Frankrijk, is een groep demonstranten donderdag in Parijs slaags geraakt met de politie. Er brak ook brand uit aan La Rotonde, een brasserie die regelmatig president Emmanuel Macron regelmatig bezoekt.

Een groep in het zwart geklede manifestanten gooide onder meer met flessen en kasseien naar de politieagenten die zich hadden opgesteld voor de brasserie in de Parijse wijk Montparnasse, waar Macron in 2017 een verkiezingsoverwinning vierde. De politieprefectuur heeft het over een honderdtal relschoppers. Toen er ook een rookbom werd gegooid bovenop de rode luifel aan de voorkant van de brasserie, brak er brand uit.

Een vrouw in het restaurant probeerde het vuur eerst nog met een brandblusser te doven. Uiteindelijk wist de brandweer het vuur snel onder controle te krijgen.

Protest blijft duren

Het was de elfde dag van nationaal protest tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. Er werden vernielingen aangericht en tientallen betogers zijn gearresteerd. Ook vielen er gewonden. Volgens de autoriteiten demonstreerden 570.000 mensen, 170.000 minder dan bij de vorige demonstratie eind maart. De vakbonden maakten toen melding van twee miljoen betogers.

In Parijs waren volgens de vakbonden 400.000 mensen op de been. De politie hield het op 57.000. Eind maart telde de politie er 93.000 en de vakbonden 450.000.

Betogers drongen in de hoofdstad ook het kantoor van de grote Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock kortstondig binnen. Verder werden wegen en universiteiten geblokkeerd, evenals de toegang tot een deel van luchthaven Charles de Gaulle.

Ook in steden als Lyon, Nantes, Bordeaux, Rennes, Brest, Nice, Marseille, Perpignan en Clermont-Ferrand gingen mensen de straat op, maar over het algemeen minder dan op de vorige grote protestdag eind maart.