Marine Le Pen zal in 2024 terechtstaan op verdenking van verduistering Europees geld

De Franse extreemrechtse politica Marine Le Pen, haar partij Rassemblement National en 26 andere personen zullen zich voor de correctionele rechtbank in Parijs moeten verantwoorden voor beschuldigingen van deelname aan een complot om Europese overheidsgelden te verduisteren tussen 2004 en 2016.

Dat hebben twee onderzoeksrechters vrijdag beslist, zo meldt het parket van Parijs.

Een eerste zitting omtrent de organisatie van het proces zal plaatsvinden op 27 maart 2024. De debatten ten gronde zijn voorzien in oktober en november.

‘Deze beslissing komt jammer genoeg niet als een verrassing’, reageert Le Pens advocaat Rodolphe Bosselut.

Het onderzoek naar Le Pen en haar medewerkers begon in maart 2015, toen het Europees Parlement aankondigde dat het mogelijke onregelmatigheden van het toenmalige Front National had aangetroffen die betrekking hadden op salarissen van parlementaire medewerkers. Le Pen werd in juni 2017 aangeklaagd voor ‘schending van vertrouwen’ en ‘medeplichtigheid’, beschuldigingen die later werden geherclassificeerd als “verduistering van openbare middelen”.

Het openbaar ministerie verdenkt het vroegere hoofd van de RN-partij, die van 2004 tot 2017 in het Europees Parlement zat, ervan ‘een georganiseerd frauduleus systeem te hebben opgezet voor het verduisteren van Europese fondsen ten voordele van zichzelf, via de fictieve tewerkstelling van parlementaire medewerkers’. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat RN ‘gezamenlijk en opzettelijk’ een ‘systeem van verduistering’ heeft opgezet van de maandelijkse bedragen van 21.000 euro die door de EU aan elk parlementslid worden toegewezen om parlementaire medewerkers te betalen. In werkelijkheid zouden deze assistenten al geheel of gedeeltelijk voor de partij hebben gewerkt, waardoor ze aanzienlijke salarisbesparingen kon realiseren.

Op de feiten staan celstraffen tot tien jaar en boetes tot maximaal één miljoen euro of ‘het dubbele van het bedrag van de opbrengst van het misdrijf’.