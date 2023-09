Marine Le Pen voor rechter, maar verdachte Europese geldstromen blijven (onder toezicht van Vlaams Belang)

Het parket van Parijs wil 27 leden van het Front National correctioneel laten vervolgen voor misbruik van Europese middelen. Met medewerking van Vlaams Belang ontvangen sommigen van hen nog aanzienlijke sommen Europees belastinggeld.

Het parket van Parijs wil 27 leden van het Front National (nu Rassemblement National) vervolgen voor de systematische verduistering van Europese werkingsmiddelen. Concreet heeft ​​de openbare aanklager elf voormalige Europarlementsleden van het Front National, twaalf van hun parlementaire assistenten – onder wie de Belg Charles Van Houtte – en vier nationale medewerkers in het vizier.

Het onderzoek omspant de periode tussen 2004 en 2016. De verdachten zouden Europese middelen van de extreemrechtse fractie hebben gebruikt voor nationale doeleinden, wat verboden is. Onder de 27 zijn Rassemblement National-topvrouw Marine Le Pen en haar vader Jean-Marie Le Pen, maar ook drie huidige Europarlementsleden van de partij: Jean-François Jalkh, Dominique Bilde en Catherine Griset.

De zaak kwam in 2015 aan het licht na een brief van toenmalig Europees Parlementsvoorzitter Martin Schulz aan de Franse gerechtelijke diensten. Voor de ‘georganiseerde fraude’ met fictieve arbeidsplaatsen riskeren de verdachten tot een miljoen euro boete en een gevangenisstraf van tien jaar, aldus het parket van Parijs. Volgens Marine Le Pen, wier zus Yann Le Penn ook verdacht wordt, gaat het om een ‘politiek proces’.

Bedenkelijke studies

Terwijl het Franse onderzoek loopt, zijn de geldstromen vanuit Brussel niet stilgevallen. Sterker nog: alle fracties geven almaar grotere budgetten uit aan opdrachten voor derden – denk aan studiewerk, communicatie of gadgets. Bij de extreemrechtse fractie Identiteit en Democratie, met het Rassemblement National als tweede grootste partij, ging het in 2022 om een kleine zeven miljoen euro aan Europees belastinggeld. Dat geld vindt nog steeds vlot zijn weg naar Parijs.

Vorig jaar was een van de ontvangers Arnaud Folch, een voormalige Franse journalist voor het radicaal-rechtse blad Valeurs Actuelles. Op verzoek van Identiteit en Democratie voerde hij vorig jaar voor 71.245 euro ‘communicatieopdrachten’ uit. Het is onduidelijk wat die precies inhielden. Het jaar daarvoor ontving hij 69.637 euro, in 2020 ging het om 34.000 euro. Zijn bedrijf, dat op een boogscheut van de Arc De Triomphe in Parijs gevestigd is, heeft geen website.

Folch is als communicatieadviseur van Louis Aliot geen kleine garnaal in de partij. De 54-jarige Aliot is namelijk de ex-huwelijkspartner van presidentskandidate Marine Le Pen, de vicevoorzitter van het Rassemblement National en de burgemeester van de Franse regiohoofdstad Perpignan. Hij is dus een van de 27 verdachten die het parket van Parijs wil vervolgen voor de financiële malversaties met Europese werkingsmiddelen.

Marine Le Pen en Louis Aliot © Getty

Een andere begunstigde is Christophe Gervasi. Hij ontving vorig jaar 460.628 euro van de fractie Identiteit en Democratie voor ‘studies’, in 2021 ging het om 307.529 euro. Net zoals Folch werkte Gervasi voor de verkiezingscampagne van Le Pen, en ook hij was actief voor burgemeester Aliot in Perpignan. De voorbije jaren gaf hij meerdere voordrachten voor de fractie van Identiteit en Democratie.

Daarbij houdt het niet op. Een van de 27 verdachten is Nicholas Crochet, die al in 2012 door het Franse gerecht werd veroordeeld voor misbruik van middelen tijdens de verkiezingscampagne. Hij is nog steeds een ‘paying agent’ voor meerdere Europarlementsleden van het Rassemblement National, waar hij instaat voor de boekhouding tussen de Europarlementariërs enerzijds en het in Frankrijk lokaal aangeworven personeel anderzijds – exact de relatie die door het parket van Parijs onderzocht wordt.

(Lees verder onder de preview)

Vlaams Belang

Bij zulke geldstromen speelt het Vlaams Belang een belangrijke rol. Als secretaris-generaal van de Identiteit en Democratie-fractie is Overijsenaar Philip Claeys namelijk verantwoordelijk voor de besteding van de werkingsmiddelen. Zo keurden de twee recent miljoenenbetalingen aan veroordeelde criminelen uit de omgeving van Le Pen goed, waarover Knack eerder schreef. Een externe audit stelde geen inbreuken vast, maar het is onduidelijk hoe grondig de controle was.

Per mail verzocht Knack Claeys meermaals om de studies van Gervasi in te mogen kijken, maar kreeg tot op het moment van publicatie geen antwoord. Op de vraag naar de huidige rol van Nicolas Crochet, de veroordeelde en verdachte paying agent voor de Europarlementsleden van het Rassemblement National speelt, bleef het eveneens stil.

Rondom de werkingsmiddelen die de fracties en hun Europarlementsleden uitbesteden hangt een waas van geheimzinnigheid. Er gaat geen openbare aanbesteding aan vooraf, de Europarlementsleden kunnen zelf kiezen naar wie ze een interne tender uitsturen. De verplichte jaarlijkse audit die elke fractie moet laten uitvoeren, treedt zelden in detail, en het is onduidelijk of er voor de uitbetaalde vergoedingen wel marktconforme opdrachten werden uitgevoerd.

Le Pen en co. zijn niet aan hun proefstuk toe. In 2018 moest de extreemrechtse fractie in het Europees halfrond een half miljoen euro terugbetalen omdat de uitgaven van het Front National niet strookten met de Europese regels. Tijdens die periode was Vlaams Belanger Gerolf Annemans, momenteel voorzitter van de overkoepelende partij, penningmeester van de fractie.

Over de zaak zei Annemans dat er ‘weinig plaats is voor excuses’, wel wees hij de toenmalige secretaris-generaal van de fractie als eindverantwoordelijke met de vinger – nu is dat dus Philip Claeys.