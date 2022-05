Manfred Weber verkozen tot voorzitter Europese Volkspartij

De Duitser Manfred Weber is verkozen tot voorzitter van de Europese Volkspartij (EVP). Dat melden de partij en Weber dinsdagavond op Twitter.

De 49-jarige Weber (lid van de Duitse CSU) is dinsdagavond bij een congres in Rotterdam verkozen met 89 procent van de stemmen. Er was geen tegenkandidaat. ‘Gefeliciteerd aan Manfred Weber, die is verkozen tot EVP-voorzitter met 447 stemmen’, aldus de partij op Twitter.

Weber volgt de gewezen Poolse regeringsleider Donald Tusk op, die zich opnieuw op de nationale politiek wil focussen.

Weber wil de EVP meer betekenis geven. De christendemocraten kenden onlangs nederlagen bij de Bondsdagverkiezingen in Duitsland en de parlementsverkiezingen in Frankrijk.

Weber is sinds 2014 voorzitter van de EVP-fractie in het Europese parlement.