Macron wil ‘steun aan Oekraïne opvoeren om tot geloofwaardige onderhandelingen te komen’

Op de internationale Veiligheidsconferentie in München heeft de Franse president Emmanuel Macron de Europese landen opgeroepen fors te investeren in defensie en de steun aan Oekraïne op te voeren.

‘Als wij Europeanen vrede willen, moeten we onszelf de middelen geven om dat te bereiken’, zei Macron. Hij zei te hopen dat voor de zomer een ambitieus gezamenlijk investeringsprogramma wordt aangenomen.

Macron riep bondgenoten op om de militaire steun aan Oekraïne verder op te voeren, zodat het land een tegenoffensief kan voeren dat de voorwaarden kan scheppen voor ‘geloofwaardige onderhandelingen, volgens voorwaarden die Oekraïne, zijn leiders en zijn bevolking, kiest’.

‘Het is Moskou dat de keuze heeft gemaakt om een oorlog te starten’, zei de Franse president. ‘Het voert nu de strijd nog op, begaat oorlogsmisdaden en valt civiele infrastructuur aan. Dit is niet het geschikte moment voor dialoog.’

Bijna een jaar na het begin van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne sprak Macron van een falen van Rusland in vele opzichten. Het land kan en mag deze ‘illegale oorlog’ niet winnen, aldus Macron. Hij benadrukte echter dat ‘niemand van ons de geografie van Rusland zal veranderen, het zal altijd op Europees grondgebied liggen.’ Macron concludeerde dan ook dat er geen duurzame en volledige vrede zal zijn in Europa, ’tenzij we erin slagen de kwestie Rusland onder ogen te zien, met een heldere geest en zonder enige zelfgenoegzaamheid.’

Macron riep andere Europese landen op om meer te investeren in defensie, met name luchtverdediging, om vrede op het continent af te dwingen. Hij kondigde het plan aan om in Parijs een conferentie te organiseren over gezamenlijke Europese luchtverdediging.

De internationale conferentie over veiligheidsvraagstukken en internationale betrekkingen wordt al sinds zestig jaar gehouden in het Hotel Bayerischer Hof in de Beierse hoofdstad. De conferentie van vorig jaar eindigde enkele dagen voor de Russische inval op 24 februari 2022. Deze maand loopt de conferentie van 17 tot en met 19 februari. Rusland is niet uitgenodigd.