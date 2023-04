Macron verdedigt pensioenhervorming: ‘Woede gehoord’

De Franse president Emmanuel Macron betreurt dat er geen consensus is gevonden met de sociale partners en zegt dat hij de ‘woede’ van de Fransen over de pensioenhervorming heeft gehoord. Dat verklaarde hij maandagavond in een televisietoespraak. De hervorming was “noodzakelijk”, benadrukte hij nog eens.

Op verschillende plaatsen in Frankrijk kwam het vrijdag opnieuw tot rellen nadat de Grondwettelijke Raad groen licht gaf voor de pensioenhervorming voor de regering, die de pensioenleeftijd op 64 legt in plaats van 62 nu. Macron zegt dat hij de ‘woede’ van de Fransen gehoord heeft. ‘Niemand kan daarvoor doof zijn’, zei hij. Maar het antwoord kan ‘noch immobiliteit, noch extremisme’ zijn.

De president had de vakbonden vrijdag uitgenodigd voor een overleg dinsdag, maar die weigerden daarop in te gaan. ‘De deur staat nog altijd open’ voor de vakbonden, verklaarde Macron in zijn toespraak. Hij liet nog weten dat hij de komende weken wil werken aan een ‘nieuw pact voor het werkleven’.

Dat pact zal ‘in de komende weken en maanden worden opgebouwd via een sociale dialoog’ tussen vakbonden en werkgeversorganisaties, aldus de president. Bedoeling is om de inkomens van werknemers te verbeteren, loopbanen te bevorderen, de rijkdom beter te verdelen, de arbeidsomstandigheden te verbeteren en in te zetten op bijscholing, klonk het.

De komende honderd dagen zullen draaien rond “verzoening, eenheid, ambitie en actie die ten dienst staat van Frankrijk”, zei Macron. Premier Elisabeth Borne zal het plan vanaf volgende week verder toelichten. Op de nationale feestdag, 14 juli, zal Macron een eerste balans opmaken.

Daarnaast kondigde de president nog aan dat er in mei fors actie zal ondernomen worden tegen criminaliteit en sociale en fiscale fraude. ‘De rechtsstaat is ons fundament en er kan geen vrijheid zijn zonder rechten en zonder sancties voor degenen die de rechten van anderen schenden’, verklaarde hij.

Macron deed verder een reeks toezeggingen, zoals het ontlasten van hulpdiensten en het hervormen van het beroepsonderwijs. Hij zei ook ‘minder wetten en meer democratie’ te willen.

De belangrijkste oppositieleiders zeiden in een reactie op de toespraak dat Macron “buiten de realiteit” staat. De leider van het uiterst rechtse Rassemblement Nationale, Marine Le Pen, hekelde een ‘losgekoppelde, eenzame en stompe machtspraktijk’. ‘Volledig onwerkelijk’, verklaarde ook haar linkse tegenhanger Jean-Luc Mélenchon.