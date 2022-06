Behaalt Macron een meerderheid in tweede ronde van parlementsverkiezingen?

In de tweede ronde van de Franse parlementsverkiezingen liggen de coalitie rond de Franse liberale president Emmanuel Macron en die rond de linkse Jean-Luc Mélenchon nek-aan-nek. Toch kan Macron nog hopen op een meerderheid.

Amper 21.442 stemmen scheiden beide blokken van elkaar tijdens de eerste ronde. Toch zou Ensemble, de alliantie van partijen die Macron steunen, volgens prognoses de meeste zetels halen in de tweede ronde, die vandaag zondag plaatsvindt. Ze maakt zelfs nog kans op een absolute meerderheid.

Ensemble wist volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken 25,75 procent van de kiezers te overtuigen en beschikt zo over een minimale voorsprong op het nieuwe blok Nupes rond Jean-Luc Mélenchon, dat 25,66 procent van de stemmen behaalde.

Maar ondanks die quasi gelijke stand zou Ensemble volgens de prognoses in de tweede ronde duidelijk aan het langste eind trekken. De verkiezingen bij onze zuiderburen gaan namelijk volgens het principe van ’the winner takes it all’. Er zijn 577 zitjes in de Assemblée – één per kiesdistrict, en enkel de kandidaat met de meeste stemmen haalt per district een zetel.

De peilinginstituten geven Ensemble wel een meerderheid in de Assemblée nationale. Het blok van Macron zou tussen de 255 en 295 zetels bemachtigen. Voor een absolute meerderheid, de natte droom van Macron, moet het blok 289 zetels bemachtigen. Als hij slechts een beetje minder haalt dan die meerderheid kan hij nog wel onafhankelijken sprokkelen, maar als zijn zetels fors beneden de meerderheid blijven, moet hij op zoek naar grotere steun, bijvoorbeeld bij traditioneel rechts.

Nupes zou volgens de peilingen 150 tot 190 zetels behalen. Mélenchon had zich tot doel gesteld een zodanige overwinning te behalen dat hij met een linkse meerderheid premier kon worden onder Macron, maar dat is volgens de peilingen onwaarschijnlijk.

Opkomst?

De extreemrechtse partij Rassemblement National (RN) van Marine Le Pen behaalde 18,7 procent van de stemmen in de eerste ronde, tegenover 13,2 procent in 2017. Ze verwelkomde een ‘sterke dynamiek’ van haar partij. Ze hoopt dat ’tientallen parlementsleden’ in de tweede ronde verkozen raken in het parlement.

Nog volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken bedroeg de opkomst tijdens de eerste ronde amper 47,51 procent, wat nog lager is dan bij de parlementsverkiezingen vijf jaar geleden. Vooral jongere kiezers verkozen een dag in de zon boven een trip naar het kieslokaal.

Opvallend in de eerste ronde: Eric Zemmour, voorzitter van de extreemrechtse partij Reconquête! en presidentskandidaat, werd bij de verkiezingen in de Var uitgeschakeld. Hij eindigde op een derde plaats. Ook bij de presidentsverkiezingen werd hij in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij eindigde toen vierde met ongeveer 7 procent.