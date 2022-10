Macron en Scholz proberen plooien glad te strijken

De Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz ondernemen woensdag tijdens een werklunch in het Elysée in Parijs een poging om een aantal bilaterale twistpunten op te lossen en de samenwerking een nieuw elan te geven.

‘Na hun gesprekken in Berlijn op 3 oktober en in de aanloop naar de Europese top van 20 oktober zullen de twee leiders hun discussie over defensie, economie en energie voortzetten om de Frans-Duitse samenwerking te versterken’, zo blikte het Elysée vooruit op het onderhoud.

Er zit de laatste tijd veel ruis op de lijn tussen Parijs en Berlijn, of het nu gaat om de Europese solidariteit in de aanpak van de energiecrisis, de uitbouw van een antiraketschild of de bouw van een Europees gevechtsvliegtuig. De spanningen tussen de twee grootste lidstaten van de Europese Unie leidden ertoe dat een gezamenlijke ministerraad uitgesteld moest worden.

In de marge van de Europese top in Brussel toonden Macron en Scholz een zekere wil om de situatie te kalmeren. Macron stelde dat het onderhoud ‘veel zaken had verduidelijkt’ en dat het ‘normaal’ was dat de twee landen niet steeds hetzelfde standpunt delen.

Naast de gedachtewisseling over bilaterale aangelegenheden zullen beide leiders ook een laatste stand van zaken opmaken over de oorlog in Oekraïne.