Liz Truss zal deelnemen aan vergadering van Europese politieke gemeenschap

De Britse premier Liz Truss heeft besloten om deel te nemen aan de eerste vergadering van de Europese politieke gemeenschap op 6 oktober in Praag. Dat melden verschillende Britse media donderdagavond.

Het hoofd van de conservatieve regering is van plan aanwezig te zijn omdat energie en migratie, die op de agenda van de bijeenkomst staan, tot haar prioriteiten behoren en samenwerking met andere Europese leiders vereisen, aldus het Britse persbureau PA. Volgens de nieuwssite Politico wil Truss niet alleen aanwezig zijn op de vergadering, maar heeft ze ook aangeboden om de volgende top te organiseren in Londen. Truss was nog minister van Buitenlandse Zaken toen de Franse president Emmanuel Macron het platform in mei lanceerde. Ze was toen zeer sceptisch over het initiatief. “Mijn voorkeur gaat uit naar het voortbouwen op de structuren die al bestaan en succesvol werken, zoals de G7 of de NAVO is”, verklaarde ze toen.

Truss heeft zich vaak hard opgesteld tegen de Europese Unie en was de architect van de wetgeving om de overeenkomst na de brexit met Noord-Ierland opzij te schuiven, wat tot spanning leidde met Brussel. Er zouden naar verluidt 44 landen uitgenodigd zijn voor de eerste vergadering van de Europese politieke gemeenschap. De eerste bijeenkomst, die zal worden bijgewoond door Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, en de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, vindt plaats op 6 oktober in Praag, aan de vooravond van een top van de EU-27 op 7 oktober.