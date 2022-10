Liz Truss verontschuldigt zich bij Britten, ‘wil Conservatieven leiden bij volgende verkiezingen’

De Britse premier Liz Truss heeft bij de BBC haar excuses aangeboden aan haar landgenoten voor de ‘gemaakte vergissingen’. Truss verzekerde dat ze premier wil blijven en de Conservatieven wil leiden bij de volgende verkiezingen.

Eerder op de dag had haar nieuwe minister van Financiën, Jeremy Hunt, ‘bijna alle’ fiscale maatregelen geschrapt die drie weken geleden in de ‘minibegroting’ waren aangekondigd.

De U-bocht is niet van aard om Truss te bewegen tot haar ontslag, verklaarde ze aan de BBC.

Omwille van het ‘nationaal belang’ wil ze op post blijven. Haar premierschap van enkele weken was ‘niet perfect’, maar ze heeft fouten ‘hersteld’. Het zou ‘onverantwoord’ geweest zijn om niet van koers te veranderen. Ze nam daarbij de verantwoordelijkheid op dat ze ’te ver en te snel’ wilde gaan.

Truss wil nog steeds de Britse economie doen groeien, maar ze erkende dat een en ander meer tijd nodig heeft. ‘Ik blijf toegewijd aan de visie, maar we zullen die op een andere wijze moeten waarmaken.’ Ze blijft een voorstander van ‘lage taksen en grote economisch groei’, maar de economische stabiliteit bewaren, was nu de ‘prioriteit’. ‘Ik zal de Conservatieven leiden bij de volgende parlementsverkiezingen’, aldus Truss.

Ze is politiek verzwakt sinds het debacle met Hunts voorganger, Kwasi Kwarteng. Volgens de BBC hebben sommige Conservatieve parlementsleden al overlegd over hoe Truss van de macht gestoten kan worden. De maatregelen van Kwarteng, van een kolossale omvang maar niet-gefinancierd, deden het pond kelderen en de staatsschuld oplopen. Bedoeling was om de energiefacturen betaalbaar te houden en de belastingen te verlagen voor vooral de rijkste bevolkingslaag.

De oppositie is niet gediend van de verontschuldigingen.

Labour-schaduwminister van Financiën James Murray verklaarde aan de BBC dat verontschuldigingen ‘na weken waarin ze iedereen de schuld had gegeven behalve zichzelf de schade niet ongedaan maken’ die haar minibudget veroorzaakt heeft. ‘Geen verontschuldigingen kunnen het feit veranderen dat de crisis gemaakt is in Downing Street (het kantoor en verblijf van de premier, red.) maar betaald wordt door werkende mensen’.