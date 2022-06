Litouwen verlengt noodtoestand vanwege Russische oorlog tot 15 september

Litouwen heeft de noodtoestand die in het hele land geldt wegens de Russische oorlog in Oekraïne verlengd tot 15 september. Dat schrijft het Duitse persagentschap DPA dinsdagavond. Op 24 februari, onmiddellijk na de Russische inval, trad het speciale decreet in werking.

Door de regeling kan Litouwen voertuigen en personen in het grensgebied tegenhouden en onderzoeken. Daarnaast versterkt het decreet ook de bescherming van strategische infrastructuur. Russische of Wit-Russische televisie- of radioprogramma’s uitzenden blijft ook verboden, net zoals manifestaties om de Russische inval te steunen.

In het parlement van Vilnius stemden dinsdag 80 parlementsleden voor de verlenging van de noodtoestand, zeven stemden tegen en 28 onthielden zich van de stemming. Tegenstanders voerden aan dat het niet gerechtvaardigd was om het hele land in een noodtoestand te plaatsen. Naar hun mening zou het speciale decreet alleen voor het grensgebied volstaan.

Litouwen grenst aan de Russische exclave Kaliningrad en aan Wit-Rusland. Ook in de Baltische staten heerst heel wat bezorgdheid over de veiligheidssituatie gezien de nabijheid van Rusland.